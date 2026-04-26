Controlli Carabinieri Città di Castello, denunce e sanzioni

Servizi straordinari tra Umbertide e aree sensibili a Città di Castello

Rafforzati i controlli Carabinieri Città di Castello nell’ambito di un servizio straordinario disposto dalla Compagnia dell’Arma, con interventi mirati nei territori di Umbertide e del comprensorio tifernate. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione generale, con particolare attenzione alle aree più esposte a furti e fenomeni di criminalità diffusa.

Il dispositivo ha visto l’impiego di più pattuglie, impegnate in un’azione capillare tra posti di controllo e pattugliamenti dinamici lungo le principali arterie stradali e nei luoghi di maggiore aggregazione.

Controlli su strada e identificazioni

Nel corso dell’attività sono stati controllati 19 veicoli e identificate 41 persone. Le verifiche hanno riguardato sia la regolarità della circolazione sia la presenza di soggetti di interesse operativo.

L’obiettivo è stato quello di garantire una presenza visibile sul territorio, aumentando la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Sanzioni per guida in stato di ebbrezza

Due giovani, poco più che ventenni, sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica. Per entrambi è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

Un intervento che rientra nelle attività di contrasto ai comportamenti pericolosi alla guida, considerati tra le principali cause di incidenti.

Segnalazioni per droga

Sul fronte della prevenzione legata alle sostanze stupefacenti, sei persone, di età compresa tra i 22 e i 52 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Perugia come assuntori.

I controlli hanno portato al rinvenimento di modiche quantità di cocaina e hashish, detenute per uso personale.

Altre violazioni e strategia di sicurezza

Nel corso del servizio sono state inoltre elevate quattro sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

L’operazione rientra in una strategia più ampia di presidio del territorio, finalizzata a prevenire condotte illecite e a rafforzare il controllo nelle aree più sensibili.

Controlli anche nelle prossime settimane

L’Arma dei Carabinieri ha annunciato la prosecuzione dei servizi straordinari anche nelle prossime settimane. L’obiettivo resta quello di garantire continuità nell’azione di prevenzione e rispondere in modo concreto alle esigenze di sicurezza espresse dalla comunità locale.