L’organizzazione ha saputo affermarsi nel corso del tempo ed ha costruito con la città un legame importante

Only Wine: bilancio da record per una edizione, la 13esima che ha segnato un cambio di passo. L’organizzazione ha saputo affermarsi nel corso del tempo ed ha costruito con la città un legame importante. Il commento dell’assessore al turismo e commercio, Letizia Guerri. “Qualità e bellezza su questi due perni si e si è incentrato il grande lavoro di amministrazione comunale e operatori di settore del centro storico che negli ultimi mesi insieme all’organizzazione di Only Wine ha predisposto un sistema di accoglienza che ha coinvolto e animato il centro storico nelle due giornate.

Tutto questo si è tradotto nella quarta edizione extra Wine un’edizione che ha visto in prima linea il comune di città di castello insieme ai consorzi e commercianti a partire dal consorzio pro centro in testa ma assieme a tutti gli operatori commerciali del settore per raccontare ai visitatori una città, che, del commercio dell’impresa della capacità di accogliere nel segno della bellezza della qualità e della responsabilità sta facendo un percorso condiviso e collettivo.

Una programmazione quella di Extra Wine che ha messo al centro il territorio: radici e visione. fondamentale la collaborazione con le imprese tifernati che ci hanno accompagnati in questo percorso sostenendo il nostro sistema di accoglienza con uno sguardo sinergico al futuro: da olio Ranieri a Giacomo Palla con “scooter vintage” che ringrazio di cuore, protagonisti di un racconto fatto di bellezza con una visione netta su quelli che potranno essere i servizi turistici del futuro, attenzionati anche dalla stampa di settore. Una sfumatura di cui e’ stata protagonista anche l’associazione Registro Storico Cicli che ha saputo attrarre l’interesse di visitatori e addetti, così come i fratelli Gherardi giovani tifernati formati nella nostra città che si stanno affermando nel Regno Unito e che aspettiamo a Città di Castello prestissimo.

Un grazie sincero – prosegue Guerri – a tutti coloro, il presidente del Circolo Accademia degli Illuminati, Gregorio Anastasi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, Alessandro Leveque, il presidente dell’Associazione Palazzo Vitelli a San Egidio, Fabio Nisi – che hanno collaborato fattivamente in sinergia per la buono riuscita di tutti gli eventi, compresi i funzionari e dipendenti dell’Ufficio Commercio del comune e la Polizia Locale. “La programmazione di extra WINE, in particolare nella serata di sabato scorso che ha mostrato il volto di una città con tante persone, giovani in particolare – conclude Guerri – accogliente, che sa giocare in squadra, una città bella in cui la sinergia fra pubblico e privato è il valore aggiunto.

Una programmazione che c’ha mostrato scorci di futuro sui servizi turistici che potranno essere pensati e programmati non soltanto in occasione di manifestazioni importanti ma anche nel corso dell’annualità. Su questa traccia con lo stesso entusiasmo caparbietà e dedicazione, insieme a tutti da domani saremmo già al lavoro per l’edizione 2027, per la programmazione estiva e per gli eventi autunnali.