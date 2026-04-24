Tevere guida i viaggiatori nel cuore verde verso la capitale

Lungo la valle tra le sponde di Città di Castello e la foce

L’avventura fluviale parte dall’Alta Valle

Tevere guida – Il sipario si alza ufficialmente sulla 47a edizione della Discesa Internazionale del Tevere, una manifestazione che trascende il semplice evento sportivo per trasformarsi in un vero e proprio pellegrinaggio laico tra le pieghe dell’Italia centrale. Il prossimo 25 aprile, la cittadina di Città di Castello diventerà l’ombelico del mondo per oltre cinquanta pionieri dell’ecologia e del turismo lento, pronti a sfidare le correnti e i sentieri per raggiungere Roma entro il primo maggio. La compagine iniziale, arricchita da una forte presenza di appassionati provenienti da tutta Europa, è destinata a crescere progressivamente lungo le sette tappe previste, accogliendo nuovi tibernauti che si uniranno alla carovana in un flusso umano costante e dinamico.

Sport e natura lungo le sponde umbre

L’unicità di questa esperienza risiede nella sua doppia anima, capace di abbracciare sia gli amanti dello specchio d’acqua che i cultori del trekking. I partecipanti potranno infatti scegliere di solcare le onde a bordo di kayak, canoe canadesi, packraft o SUP, oppure di procedere a piedi seguendo i tracciati che lambiscono le rive del fiume. Questo approccio integrato permette una visione a trecentosessanta gradi di un ecosistema prezioso, toccando località iconiche come Umbertide, Ponte San Giovanni, Deruta e Alviano. Ogni sosta serale rappresenta un momento di profonda connessione con le comunità ospitanti, che apriranno le porte dei loro territori offrendo ristoro con prodotti tipici locali e spazi per il campeggio, consolidando quel legame indissolubile tra sport, tradizioni gastronomiche e accoglienza rurale.

Sostenibilità ambientale e scienza partecipata

Il rigore ecologico costituisce il pilastro portante dell’intera iniziativa, che si pone come modello di riferimento per la gestione dei grandi eventi outdoor. L’organizzazione ha confermato il divieto assoluto di plastica monouso, imponendo l’utilizzo di stoviglie durevoli per ogni pasto. Parallelamente, assume un valore fondamentale l’operazione “Più raccogli, meno paghi”, un sistema premiante che incentiva il recupero dei rifiuti plastici rinvenuti lungo il corso del fiume. Grazie alla collaborazione con il Coordinamento Regione Umbria Rifiuti Zero, ogni scarto raccolto sarà catalogato e analizzato, trasformando l’azione individuale in un dato scientifico utile al monitoraggio ambientale.

Biodiversità e ricerca scientifica in campo

Non meno rilevante è l’impegno sul fronte della ricerca, che vede i partecipanti attivamente coinvolti nel progetto di scienza partecipata denominato #teveremolluschifantastici. L’obiettivo è mappare la presenza dei molluschi d’acqua dolce, sentinelle biologiche fondamentali per valutare la salute del bacino idrico. I risultati di questa attività confluiranno direttamente nel portale del Network Nazionale per la Biodiversità. Inoltre, la partecipazione alla City Nature Challenge 2026 e l’incontro didattico previsto a Pretola il 27 aprile sottolineano la volontà di fare della Discesa un laboratorio a cielo aperto, capace di generare consapevolezza e tutela attiva per uno dei corsi d’acqua più rappresentativi del continente europeo.