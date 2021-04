Umbertide: Punto vaccinale al Magazzino Ex-Tabacchi di via Battisti

Umbertide: Punto vaccinale al Magazzino Ex-Tabacchi di via Battisti

Punto vaccinale al Magazzino Ex-Tabacchi, l’Amministrazione Comunale fa il punto sullo stato dell’arte Per chiarezza e trasparenza corre l’obbligo di informare i cittadini sullo stato dell’arte del punto per la vaccinazione di massa presso il Magazzino Ex-Tabacchi di via Battisti. Facendo seguito a proposte formulate dal Comune per le vie brevi e con una mail inviata dal sindaco il 12 febbraio sulla possibilità di spostare il punto vaccinale dal Centro salute al Puc 2 in vista della vaccinazione di massa, il 16 marzo è avvenuto un sopralluogo per verificare se la struttura potesse ospitare la nuova sede vaccinale della città.

All’incontro, voluto dal sindaco di Umbertide Luca Carizia, erano presenti, oltre a funzionari del Comune, il Commissario straordinario dell’emergenza Covid-19 in Umbria, Massimo D’Angelo e il responsabile del distretto sanitario Daniela Felicioni. L’edificio, dopo una attenta valutazione, è stato ritenuto idoneo. Ci è stata richiesta una documentazione tecnica che abbiamo provveduto a inviare il giorno stesso. Il 29 marzo è seguito un sopralluogo da parte dell’ufficio addetto alla sicurezza aziendale della Usl, che ci ha rimesso una valutazione protocollata in data 1 aprile.

Abbiamo chiesto un nuovo incontro al commissario straordinario Covid e all’ufficio addetto alla sicurezza aziendale, avvenuto lo scorso 7 aprile, nel corso del quale ci siamo confrontati e nello stesso giorno i nostri uffici hanno inviato una nuova proposta tecnica sulla base di criteri condivisi. In data 8 aprile abbiamo inviato una nota per chiedere un parere definitivo. Stamani dalla Usl Umbria 1 abbiamo ricevuto il via libera secondo quanto descritto e quindi seguiranno tutti gli atti necessari per far partire il nuovo punto vaccinale. Ringraziamo le autorità sanitarie per aver accolto le nostre istanze.