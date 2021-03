Umbertide, le opposizioni in piazza: sulla salute non si scherza!

I consiglieri comunali di opposizione (PD, M5S, UC) in piazza Matteotti per sollecitare lo spostamento del punto vaccinale dal Centro salute al magazzino Ex Tabacchi. “Sulla salute dei cittadini non si scherza – dicono le opposizioni all’unisono – Umbertide merita un punto vaccinale che funzioni sul serio, tutto il giorno, ed in una sede adeguata come quella dell’ex tabacchi. Sollecitiamo l’amministrazione a fare quanto di competenza per costruire le condizioni di una vaccinazione veloce e in sicurezza”.