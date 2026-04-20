Pittura, Angelo Molinari conquista la Rocca di Umbertide

L’arte contemporanea trova spazio nella fortezza cittadina
Umbertide, 20 aprile 2026 – Il Centro per l’Arte Contemporanea della Rocca di Umbertide ha ufficialmente dato il via alla stagione espositiva con un evento di altissimo profilo culturale. Nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2026, si è svolto il vernissage della mostra personale di Angelo Molinari, un’antologica densa di significati intitolata “La pittura come pensiero e come rappresentazione”. L’esposizione, visitabile fino al prossimo 10 maggio, rappresenta un traguardo fondamentale per l’artista, mettendo in luce un ventennio di incessante sperimentazione cromatica e concettuale. Curata con rigore critico da Giorgio Bonomi, la rassegna si propone di analizzare come il gesto artistico possa elevarsi a forma pura di riflessione filosofica, superando la semplice estetica decorativa per approdare a una sintesi intellettuale profonda, come riporta il comunicato di Alessio Fiorucci – Comune di Umbertide.
Il percorso espositivo si snoda attraverso le sale storiche della fortezza, offrendo una visione d’insieme che abbraccia le evoluzioni dell’artista negli ultimi due decenni. La pittura di Molinari si muove su un binario che incrocia costantemente la forma e il contenuto, richiamando esplicitamente le teorie estetiche di Benedetto Croce. Per l’autore, l’atto creativo non è mai disgiunto dal pensiero razionale; al contrario, ne è la sua manifestazione visiva più autentica. Di conseguenza, ogni opera diventa un dialogo aperto tra le intuizioni dell’artista e la percezione dello spettatore, dove la rappresentazione non è imitazione della natura, ma una vera e propria architettura mentale tradotta su tela. Il curatore Bonomi ha evidenziato come questa capacità di astrazione renda Molinari una delle voci più originali del panorama contemporaneo, capace di attingere ai grandi sistemi filosofici del passato per nutrire una sensibilità moderna.
All’inaugurazione hanno preso parte le principali autorità cittadine, tra cui l’Assessore alla Cultura Annalisa Mierla, che ha sottolineato la rilevanza di questa iniziativa nel quadro della programmazione annuale. La politica amministrativa di Umbertide per il 2026 mira infatti a consolidare il prestigio della Rocca come polo d’eccellenza per le arti visive nell’intero bacino umbro. In tal senso, la scelta di ospitare un artista del calibro di Molinari risponde alla volontà di alternare grandi nomi internazionali a eccellenze del territorio, mantenendo sempre un elevato spessore qualitativo. Sostenere una mostra di tale spessore significa non solo promuovere la bellezza, ma anche investire nel riconoscimento di talenti che hanno saputo elevare la propria ricerca a standard di respiro nazionale, confermando la vocazione della città come laboratorio permanente di cultura.
L’esposizione di Angelo Molinari riafferma il ruolo centrale della Rocca come attrattore turistico e intellettuale. La struttura, capace di dialogare perfettamente con le opere contemporanee grazie al suo fascino antico, offre una cornice unica che esalta la forza espressiva della pittura contemporanea.
Finissage e presentazione del catalogo: sabato 9 maggio 2026, ore 17.00.
La mostra è visitabile dal 18 aprile al 10 maggio nei seguenti orari di apertura della Rocca di Umbertide:
• Lunedì: chiuso
• Martedì: 16.30 – 18.30
• Mercoledì e giovedì: 10.30 – 12.30 | 16.30 – 17.30
• Venerdì, sabato e domenica: 10.30 – 12.30 | 16.30 – 18.30
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