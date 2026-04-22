Only Wine Festival modifiche al traffico

La guida a divieti e parcheggi per il festival
Città di Castello, 22 aprile 2026 – Il cuore pulsante di Città di Castello si prepara a ospitare l’edizione 2026 dell’Only Wine Festival, la kermesse dedicata ai migliori giovani produttori e alle cantine emergenti. La manifestazione, in programma da sabato 25 a lunedì 27 aprile, trasformerà le piazze storiche in un salotto enologico d’eccellenza, imponendo tuttavia una significativa riorganizzazione della logistica cittadina e della rete viaria. Per garantire lo svolgimento dell’evento e la sicurezza dei visitatori, l’amministrazione ha ufficializzato una serie di provvedimenti contenuti nella Determinazione Dirigenziale numero 438, che incideranno direttamente sulla quotidianità di residenti e commercianti durante l’intero fine settimana lungo.
In concomitanza con l’apertura degli stand e la festività del 25 aprile, il consueto mercato settimanale subirà uno spostamento logistico temporaneo. Le bancarelle lasceranno le sedi abituali del centro per insediarsi nell’area del parcheggio antistante lo stadio comunale “Corrado Bernicchi”. Questa variazione comporterà l’istituzione di una disciplina di traffico specifica già a partire dalle prime luci di venerdì 24 aprile. Dalle ore 06:00 fino alle 14:00, sarà infatti vietata la sosta in via della Barca per tutti i mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate. Parallelamente, l’intera area dello stadio sarà interdetta al transito e alla sosta, con previsione di rimozione forzata, fatta eccezione per la porzione nord confinante con viale Europa.
Le autorità hanno previsto deroghe specifiche per non isolare completamente le abitazioni che insistono sulle zone interessate dai provvedimenti. I residenti del quadrante stadio potranno transitare esclusivamente per accedere ai propri garage o ingressi privati, mantenendo così un corridoio di mobilità essenziale. Tuttavia, la pressione sui parcheggi periferici sarà elevata, poiché il flusso dei visitatori attesi per la rassegna del vino si sommerà alla consueta affluenza del mercato del sabato, rendendo necessaria una pianificazione rigorosa degli spostamenti urbani sin dalla giornata di venerdì.
Il dispositivo di sicurezza e logistica si sposta poi verso le aree monumentali, con Piazza Garibaldi in primo piano. Nello spazio antistante Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, scatterà il divieto assoluto di sosta dalle ore 00:00 del 25 aprile fino alla mezzanotte di lunedì 27 aprile. Solo i veicoli muniti di specifica autorizzazione legata all’organizzazione del festival potranno occupare gli stalli. In aggiunta, via San Bartolomeo vedrà la soppressione temporanea dei parcheggi regolati da disco orario, liberando lo spazio necessario per i flussi pedonali e le attività connesse all’evento.
Il provvedimento più restrittivo riguarderà Piazza Fanti, uno dei gangli vitali del centro di Città di Castello. A partire dalle ore 07:00 di sabato 25 aprile e fino alle ore 21:00 di lunedì 27 aprile, l’area sarà completamente chiusa sia al transito che alla sosta, con rimozione coatta per i trasgressori. In questo perimetro, l’accesso sarà garantito esclusivamente ai mezzi di soccorso in emergenza e ai veicoli di pubblica utilità in caso di urgenza indifferibile.
La Polizia Locale monitorerà costantemente i varchi per assicurare il rispetto delle ordinanze e fluidificare il traffico nei percorsi alternativi individuati dalla segnaletica temporanea, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani, Comune di Città di Castello.
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