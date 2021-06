Umbertide, PD: “Sabato insieme per il nostro ospedale”

“Sabato alle 10 saremo davanti all’ingresso del nostro ospedale per manifestare tutti insieme a difesa dei nostri servizi. Noi ci saremo, non contro qualcuno ma per Umbertide”. Inizia così la nota stampa del Partito democratico di Umbertide in riferimento alla manifestazione promossa da tutti i consiglieri comunali di opposizione per difendere i servizi sanitari locali.

Proprio nei giorni scorsi è stato presentato un ODG per delle concrete proposte e un sistematico progetto di potenziamento dell’ospedale e dei servizi sanitari di Umbertide, in un’ottica di efficace riordino territoriale, soprattutto, in direzione della medicina territoriale. “Vedrete – continua la nota – Che la mobilitazione di questi giorni qualche effetto lo sta già producendo e serve uno sforzo comune a tutela della nostra città. Avere un ospedale che offre i servizi fondamentali è indispensabile per il diritto alla salute degli umbertidesi.

Serve, tra le varie cose, avere garantiti un pronto soccorso H24, una chirurgia di base pienamente funzionante, una medicina e una RSA attiva e senza diminuzione di posti letto, un ambulatorio oncologico che torni davvero in funzione, un numero di personale adeguato con arredi e decoro della struttura. Invitiamo – e si conclude – forze politiche, forze sociali, associazioni, istituzioni a fare insieme una battaglia comune per la città. A Sabato!”

PD Umbertide