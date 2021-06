Umbertide, il Sindaco chiede a Poste Italiane il ritorno agli orari pre Covid

Far tornare a operare in pieno regime gli uffici postali delle frazioni del Comune di Umbertide come in epoca pre Covid e richiesta di installazione di un Postamat negli sportelli periferici presenti nel territorio: questo è quanto richiesto tramite comunicazione ufficiale dal sindaco Luca Carizia ai vertici di Poste Italiane per far tornare e rendere ancora più efficiente i servizi postali nelle frazioni del territorio comunale umbertidese.