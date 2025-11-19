Ultimo giorno per la mostra di Baldicchi e Dinarelli a Castello

A Palazzo del Podestà colori e memorie fino al 20 novembre

Nelle sale di Palazzo del Podestà, lungo corso Cavour, si chiude giovedì 20 novembre l’esposizione che ha visto protagonisti Ornella Baldicchi e Franco Dinarelli, due artisti capaci di intrecciare linguaggi differenti in un dialogo comune tra memoria, paesaggio e sensibilità interiore. La mostra, accolta con grande partecipazione da cittadini e visitatori, ha offerto un percorso immersivo tra tonalità calde, atmosfere evocative e ricordi che si fanno pittura.

Con la serie “Sguardi”, Baldicchi ha proposto un universo cromatico intenso, fatto di superfici luminose e forme che richiamano parabole verticali e campi coltivati. Nei suoi lavori emergono emozioni femminili sospese tra desiderio di serenità e contemplazione silenziosa. Ogni tela diventa un frammento di vita, un paesaggio interiore che riflette la lunga formazione dell’artista, nutrita di storia dell’arte fin dall’infanzia.

Accanto a lei, Dinarelli ha presentato i “Paesaggi nelle terre di Plinio”, opere che rievocano l’infanzia trascorsa in campagna, a pochi passi dalle vestigia della villa di Plinio il Giovane. I suoi dipinti restituiscono la vibrazione della natura nei diversi momenti del giorno e delle stagioni, con atmosfere che trasmettono armonia e benessere. Nei vasi di fiori e nei paesaggi rurali riaffiorano ricordi tangibili, capaci di trasformarsi in emozioni condivise.

La mostra ha registrato un costante flusso di pubblico, tra curiosità e apprezzamento. Questa mattina anche l’assessore alla Cultura Michela Botteghi ha visitato le sale, sottolineando la qualità e la profondità del linguaggio artistico dei due protagonisti.

L’ultima occasione per ammirare le opere sarà giovedì 20 novembre, con apertura dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Un appuntamento conclusivo che suggella un percorso espositivo capace di unire fantasia, realtà e tradizione, lasciando un segno nella comunità tifernate e nei tanti turisti che hanno scelto di immergersi in questa esperienza.