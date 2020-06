Chiama o scrivi in redazione

Torna in piazza Matteotti a Umbertide il mercatino della prima domenica del mese

Da domenica 7 giugno ritorna l’appuntamento nel centro storico di Umbertide col mercatino dell’usato, dell’antiquariato, del vintage e del modernariato. Come di consueto l’evento si svolgerà nell’intera giornata in piazza Matteotti. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Umbertide, ha cadenza mensile e si svolge ogni prima domenica del mese. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3471672359 (Gianfranco).