Si è chiusa a San Giustino la quinta edizione del Cigar & Tobacco Festival

Territorio, passione, incontro tra aziende e consumatori, degustazioni, anteprime esclusive, convivialità e prestigio. E’ racchiuso in queste parole il segreto del successo riscosso anche quest’anno dal Cigar & Tobacco Festival, la manifestazione dedicata al tabacco e al fumo lento, che si è svolta lo scorso weekend a Villa Magherini Graziani a San Giustino, in provincia di Perugia, con una grandissima affluenza di pubblico di appassionati e con importanti presenze, istituzionali e non solo.

Questa quinta edizione, organizzata da AC Company, ha visto il ritorno, dopo lo stop causato dalla pandemia, di importanti espositori come le più prestigiose aziende produttrici di sigari, pipe e tabacco, nazionali ed internazionali. Brand del lusso e realtà imprenditoriali locali protagonisti insieme di un festival pensato proprio nella valle dove è nata la tabaccocoltura italiana.

“Sono state giornate molto utili per uno scambio tra produttori del settore, con l’incontro tra agricoltori e trasformatori di un prodotto del nostro made in Italy– ha affermato il sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sen. Francesco Battistoni, presente all’inaugurazione – Un ottimo appuntamento da ripetere negli anni futuri”.

“Un momento importante per raccontare e valorizzare la storia del territorio” gli ha fatto eco l’On. Filippo Gallinella, presidente commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

Grande la soddisfazione espressa anche dal sindaco di San Giustino, Paolo Fratini: “Si tratta di un un appuntamento ormai importante per la nostra comunità che valorizza non solo il sigaro ma veramente le bellezze di tutto l’Alto Tevere, da Sansepolcro a Città di Castello a San Giustino. Vedo che c’è tanta partecipazione. Siamo veramente soddisfatti di questa iniziativa”.

“Siamo molto felici dei risultai di questa quinta edizione del Cigar & Tobacco Festival, che si è conferma una vetrina unica per i produttori ma anche un viaggio esperienziale fra aromi, essenze e spezie che hanno visto come grande protagonista il sigaro e la pipa con i suoi abbinamenti- ha dichiarato infine l’organizzatore Andrea Castellani.

Tra gli ospiti illustri di questa edizione Giuseppe Calabrese, in arte “Peppone”, cuoco e noto conduttore televisivo di Linea Verde Rai 1; Andrea Lo Cicero, istrionico chef ed ex rugbista, che creerà un piatto esclusivo dedicato all’evento; Angelo Mellone, Vicedirettore Rai 1; Marino Bartoletti, noto giornalista, autore e conduttore televisivo; Yari Selvetella, giornalista e scrittore romano.