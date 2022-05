P

Scuola Primaria “San Francesco di Sales”: XI edizione della Miniolimpiade

resso gli impianti della Pista di Atletica di Città di Castello , si è svolta la XI edizione della Miniolimpiade. La manifestazione, nata nell’ambito del progetto di educazione motoria Crescere in movimento e a cui hanno aderito le classi IV Primarie di dieci scuole aderenti al progetto provenienti da Umbria e Toscana, è stata l’occasione per i bambini di divertirsi e di entrare in competizione con altre scuole in una giornata di gare su specifiche specialità, sia a livello individuale sia di squadra: corsa veloce e di resistenza, lancio del vortex, salto in lungo, staffetta.

Il programma, seguito da una splendida cornice di pubblico, ha avuto inizio con la sfilata delle classi e l’Inno nazionale; poi via alle gare preliminari e finali a cui hanno partecipato anche i genitori che sono stati impegnati in una staffetta di velocità riservata a 4 mamme e 4 babbi. Alle 15.45 poi si è svolta la premiazione finale alla presenza dell’Assessore allo Sport e alla Scuola del Comune di Città di Castello.

E’ stata una bella occasione, un momento di festa per tutti, bambini e adulti. Un grazie particolare va allo staff del 4° Liceo San Francesco di Sales che, insieme a tutta la struttura organizzativa, ha permesso a tutti di vivere una giornata intensa, gioiosa e ricca di soddisfazioni.