Organizzato dal Rotaract Club Città di Castello, sabato 14 maggio alle ore 18,30, all’Oratorio di San Crescentino di Morra, si terrà un concerto dell’orchestra da camera “Tiferno Ensemble” diretta da Maurizio Poesini, accompagnata da Anthony Guerrini alla chitarra, Fabio Battistelli al clarinetto e dal soprano Alessandra Benedetti.

A Città di Castello l’Orchestra da Camera Tifernum Ensemble

Il concerto sarà introdotto alle ore 17,30 da un tour della chiesa guidato dall’esperta Lucia Montagnoli.

L’accesso sarà esclusivamente consentito su prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Per prenotare digitare sul link https://forms.gle/ekfeVRvLmzgHQQCy9

Ingresso ad offerta libera.

Il ricavato dell’evento verrà destinato interamente a “Palestra delle emozioni Odv”, per sostenere le attività ed i progetti dell’associazione (per ulteriori informazioni sulla stessa, visitare il sito http://www.palestradelleemozioni.it/)

Per ulteriori informazioni:

rotaractcdc@gmail.com

Anna Mazzoni: tel. 331/3276966

