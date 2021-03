Scuola dell’infanzia “Marcella Monini”, i lavori procedono regolarmente: dal Pd le solite polemiche

Restiamo basiti davanti alle ultime esternazioni del Partito Democratico umbertidese, secondo cui i lavori alla scuola dell’infanzia “Marcella Monini” sono in serio pericolo e non potrebbero vedere mai fine. Niente di più mistificatorio e strumentale potevano dire.

I lavori, infatti, procedono regolarmente nel pieno rispetto del progetto e della variante adottata, che i soggetti tecnici competenti e responsabili, hanno evidenziato come necessaria per una corretta realizzazione dell’opera. Nonostante, quindi, le problematiche causate dall’emergenza Covid-19 che hanno toccato tutti i settori economici e produttivi, Umbertide avrà presto una scuola dell’infanzia nuova, che sarà un luogo per la crescita di tante bambine e tanti bambini della nostra città.