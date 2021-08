San Giustino, il Faccini Piano Duo in concerto al Festival delle Nazioni 🔴📸 FOTO

Il cortile del Castello Bufalini di San Giustino, uno dei luoghi più amati del Festival delle Nazioni, ospiterà quest’anno il concerto del Faccini Piano Duo, il duo di pianoforte a quattro mani composto dai giovani e pluripremiati fratelli pianisti e compositori Elia e Betsabea Faccini. Si tratta di uno degli eventi pensati per la passata edizione dedicata alla Russia, ora finalmente riprogrammato e in scena appunto a San Giustino sabato 21 agosto 2021 alle ore 21.00. Il duo pianistico eseguirà alcuni brani in omaggio alla cultura musicale russa: le Danze polovesiane di Aleksandr Borodin dedicate all’antico popolo Rus’ – proposte nella trascrizione per pianoforte a quattro mani realizzata dagli stessi interpreti – e i 6 Morceaux op. 11 di Sergej Rachmaninov saranno affiancati a La Mer di Claude Debussy e alla Rapsodie espagnole di Maurice Ravel.

Le Danze polovesiane sono la pagina più nota di Alexander Borodin (1833-1887), musicista che faceva parte di quel ‘Gruppo dei Cinque’ che, da metà Ottocento, si adoperò nell’impero zarista a valorizzare uno stile musicale nazionale, intinto in modelli popolari, che contrastasse la dilagante penetrazione della musica occidentale. Nel catalogo di Borodin spicca l’opera lirica Il principe Igor, ispirata a un poema epico del secolo dodicesimo: nel secondo atto, si impone il grande affresco corale e coreutico delle Danze polovesiane, nel quale l’autore recupera connotati caratteristici del folklore russo. Sono da considerarsi invece tra le raccolte minori i Six Morceaux op. 11 di Sergej Rachmaninov (1873-1943), che furono composti piuttosto velocemente nell’aprile del 1894, da un Rachmaninov appena ventunenne, per ‘far quadrare i conti’, com’egli stesso ricorderà anni dopo. Di non frequente esecuzione, sono pezzi attraenti e di grande fascino, che cronologicamente si collocano tra altre più importanti pagine di Rachmaninov.

Squisitamente romantico e impressionista è il pezzo di Claude Debussy (1862-1918), La Mer, che verrà proposto anch’esso in una trascrizione per pianoforte a quattro mani. Composto tra l’estate del 1903 e il marzo del 1905, si compone di tre schizzi sinfonici ispirati al mare, cui il musicista era molto legato da una profonda passione alimentata sin da ragazzo, quando avrebbe voluto fare il marinaio. La fluidità dell’acqua e i suoi riflessi vengono associati da Debussy a una innovativa ricerca armonica, ritmica e tematica. Non a caso si è molto insistito sulle affinità tra la sua scrittura musicale di questa partitura e la tecnica pittorica di Turner e Monet. Tuttavia non è da escludere, nella maturazione estetica de La Mer, anche l’influenza dell’arte giapponese, come dimostra la scelta di Debussy di riprodurre un’opera di Hokusai (L’onda al largo di Kanagawa) sulla copertina della prima edizione a stampa dell’opera. Chiuderà il programma un grande classico del repertorio per pianoforte a quattro mani, la Rapsodie espagnole di Maurice Ravel (1875-1937).

Elia e Betsabea Faccini, classe 1994 e 1995, si avvicinano alla musica in tenera età. Giovanissimi si diplomano in composizione con il massimo dei voti e lode all’Istituto Luigi Boccherini di Lucca nella classe del compositore e pianista Pietro Rigacci. Proseguono contemporaneamente gli studi pianistici seguiti da Fabrizio Papi. Successivamente conseguono nel medesimo istituto la laurea di primo livello con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, Elia sotto la guida di Nadia Puccinelli e Betsabea nella classe di Riccardo Peruzzi. Attualmente frequentano l’ultimo anno del biennio di specializzazione. Nel 2015, sotto la guida di Riccardo Peruzzi, si forma il duo. Fiorente dal punto di vista concertistico, il duo ha tenuto concerti in Italia, Austria e Bulgaria. Vanta inoltre diversi primi premi, tra i quali il primo premio al Concorso Internazionale di Firenze – Premio Crescendo (sezione Musica da camera) e il primo premio al Concorso Internazionale Città di Villafranca (sezione Duo pianistico).

L'accesso al concerto sarà consentito esclusivamente alle persone munite di Green Pass. La certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti la data dell'evento oppure di essere guariti da COVID-19 nei 6 mesi precedenti. I biglietti per il concerto (biglietto unico € 10,00) sono in vendita nella biglietteria di Città di Castello aperta dalle 11.00 alle 3.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Per ulteriori informazioni, 075 8521142, ticket@festivalnazioni.com, www.festivalnazioni.com.