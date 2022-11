San Giustino, contributo affitto, pubblicato il bando sul sito del Comune

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Giustino il bando relativo al contributo ordinario per l’integrazione ai canoni di locazione, previsto dal Fondo Nazionale (art.11 della L. 431/98) per l’anno 2022. La cifra destinata al Comune di San Giustino è stata individuata in 97.830,08 euro.

Tra i requisiti richiesti per accedere al bonus è necessaria la residenza anagrafica o lavorativa da almeno cinque anni e un ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro. Sarà possibile richiedere l’agevolazione inviando la documentazione richiesta, il modello realizzato dalla Regione Umbria è disponibile nei canali istituzionali dell’ente e presso l’URP del Comune di San Giustino in Piazza Municipio, entro il prossimo 30 dicembre.

“All’interno delle politiche abitative, il bando affitti – dichiarano il vicesindaco con delega alle politiche urbanistiche, Elisa Mancini, e l’assessore alle Politiche Sociali, Andrea Guerrieri – rappresenta una misura concreta che mira a contenere l’impatto delle conseguenze economiche e sociali che anche il nostro paese sta attraversando. La pandemia prima e gli aumenti del costo della vita poi hanno, infatti, creato nuove problematiche alle famiglie che, a causa della riduzione del proprio reddito e dei rincari energetici, si sono ritrovate in seria difficoltà, se non addirittura impossibilitate, a provvedere al pagamento dei canoni di locazione. La misura, quindi, mira a ridurre le disuguaglianze e rappresenta un intervento reale per sostenere chi si trova in difficoltà”.

Le domande dovranno essere trasmesse tramite PEC all’indirizzo comune.sangiustino@postacert.umbria.it o protocollate a mano rivolgendosi all’URP del Comune di San Giustino. Per informazioni nella compilazione e nell’invio della domanda, si può chiedere un supporto rivolgendosi agli uffici Ambiente, dal lunedì al venerdì negli orari 9-12.00 ai numeri 075.86184425. Note e indicazioni operative sulla modalità di compilazione sono contenute all’interno del modello della domanda.