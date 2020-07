San Giustino conferma la presenza di Stefano Santi per la stagione 2020-2021

La società Pallavolo San Giustino annuncia il rinnovo del centrale tifernate Stefano Santi, al suo secondo anno consecutivo. Dopo una stagione di costanza e grande impegno, interrotta purtroppo dalla pandemia, è fortemente motivato e prontissimo a tornare in campo con il giusto spirito. In attesa della ripresa del campionato di serie B/M ha così dichiarato:” Son molto contento di aver rinnovato con San Giustino, mi fa piacere continuare con questa società che è seria e ben organizzata. Sono pronto a dare il massimo come sempre. Conosco bene l’allenatore, che ho già avuto in B2 a Città di castello, ed anche la new entry Filippo Agostini”.