San Giustino: amministrazione comunale incontra associazioni del territorio

San Giustino – L’Amministrazione comunale ha incontrato le associazioni del territorio Consigliere Pompei: “Obiettivo conoscere le difficoltà e valorizzare sempre di più le esperienze collaborative”

L’Amministrazione comunale di San Giustino, attraverso il Consigliere delegato ai rapporti con le Associazioni, Paolo Pompei, gli assessori Andrea Guerrieri, Milena Crispoltoni e Libero Valenti, oltre ai Consiglieri Walter Braccalenti e Camilla Sorchi, ha incontrato tutte le associazioni del territorio per esprimere loro la propria vicinanza e capire quali siano state le difficoltà incontrate a causa della pandemia nell’anno appena trascorso.

Tra la gestione delle attività correnti e la programmazione delle future iniziative, tenendo sempre conto delle complessità legate alla situazione pandemica che il Paese sta attraversando anche in questo 2021, l’incontro è stato occasione per approfondire anche il tema della riforma del Terzo Settore e delle nuove modalità di collaborazione che regoleranno i rapporti tra enti pubblici e associazioni di volontariato.

“Tutti gli incontri – fa sapere il Consigliere Paolo Pompei – si sono svolti in maniera singola, seguendo scrupolosamente le regole anti-Covid, con distanziamento, uso di mascherine e la presenza massima di due membri per associazione. Abbiamo scelto di svolgere gli incontri in presenza per conoscere ed approfondire tutte le problematiche e le difficoltà che ad oggi affliggono le realtà associative del territorio.