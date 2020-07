Chiama o scrivi in redazione

Estate a San Giustino, piazza del Municipio torna isola pedonale

Partirà da questa sera, lunedì 6 luglio, alle ore 21 fino a mezzanotte, per ripetersi in tutto il periodo estivo nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, l’ordinanza del Comune di San Giustino che prevede l’interruzione al traffico e il divieto di sosta per le auto durante le ore serali nella centralissima piazza del capoluogo.

Piazza del Municipio torna, anche in questa estate 2020 segnata dal Covid-19, a trasformarsi sotto tutti i punti di vista in un’isola pedonale.

“E’ ormai il quarto anno che adottiamo questa soluzione – fanno sapere in una nota congiunta gli assessori Crispoltoni, Valenti e Guerrieri -. Una scelta in grado di consentire ai cittadini e ai tanti bambini che ogni sera affollano la Piazza di vivere e socializzare negli spazi pubblici in completa sicurezza”.

Un’occasione, quella della trasformazione di Piazza del Municipio in isola pedonale, resa possibile anche grazie alla sinergia e la preziosa collaborazione della Polizia Municipale e dei Nonni Civici, che permetterà di ospitare serate particolari, tematiche e altri eventi promossi nel rispetto delle nuove normative anti-contagio, non solo dal Comune, ma anche da associazioni del territorio e direttamente dai commercianti presenti in zona.

“Subito dopo il lockdown la Piazza è tornata ad essere luogo d’incontro e di condivisione per i sangiustinesi – concludono gli assessori comunali -. La nostra comunità ha dimostrato grande senso di responsabilità durante tutto il periodo di emergenza sanitaria e confidiamo che il livello di attenzione rimarrà anche in questa fase.”