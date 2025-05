Sabato 17 maggio, “Amleto” chiude stagione al Teatro dei Riuniti

La Compagnia dell’Archibugio presenta il classico di Shakespeare

Il Teatro dei Riuniti di Umbertide conclude la sua stagione teatrale con un evento di rilievo. Sabato 17 maggio, alle ore 21:00, il palco ospiterà la Compagnia dell’Archibugio di Lonigo (Vicenza), che porterà in scena una versione contemporanea del celebre “Amleto” di William Shakespeare, diretta da Giovanni Florio. Questo spettacolo segna la chiusura di una stagione particolarmente significativa, quella della riapertura del teatro dopo un periodo di lavori di ristrutturazione.

La stagione appena conclusa ha registrato un grande afflusso di pubblico, con spettatori entusiasti che hanno riempito la sala in ogni occasione. Michele Magrini Alunno, presidente dell’Accademia dei Riuniti, ha espresso la propria soddisfazione per il ritorno del pubblico al teatro, sottolineando che, nonostante la varietà delle proposte, il teatro è stato sempre pieno, con la sfida di soddisfare tutte le richieste.

Quest’anno, il cartellone ha presentato una vasta gamma di generi, dai capolavori del teatro contemporaneo come “Capitolo 2” di Massimiliano Civica, a spettacoli innovativi come “Trash Test” di Andrea Cosentino, fino a musical e performance che mescolano musica e drammaturgia. Non sono mancati anche i laboratori teatrali per adulti e ragazzi, che hanno contribuito a mantenere vivo l’interesse per il teatro a tutti i livelli.

La compagnia de L’Archibugio, che da 15 anni calca i palcoscenici italiani, è conosciuta per la sua freschezza interpretativa e per il modo dinamico con cui affronta i grandi classici. “Amleto” rappresenta un’opera che non solo esplora le ombre e le verità sepolte della corte danese, ma invita il pubblico a riflettere sul potere, la corruzione e il destino. La rappresentazione si caratterizza per un’atmosfera di penombra, creando uno spazio scenico che stimola l’immaginazione e coinvolge profondamente gli spettatori.

Il teatro di Umbertide si prepara così a salutare il pubblico con una delle opere più significative della tradizione teatrale mondiale.