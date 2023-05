Riconoscimento Neurologia-Centro Ictus Usl Umbria 1 di Città di Castello e Branca

“Grande soddisfazione per la nostra Regione Umbria a Monaco di Baviera: la Neurologia-Centro Ictus della Usl Umbria 1 di Città di Castello e Branca ha ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale durante l’European Stroke Organization Conference, confermando un lavoro di grande eccellenza per la cura delle malattie cerebrovascolari. Dopo i riconoscimenti ottenuti nelle edizioni precedenti con i premi Gold e Platinum, il nostro centro raggiunge la massima conferma ottenendo il premio DIAMOND, destinato a gruppi di lavoro che si sono impegnati con le migliori tecniche nel trattamento dell’ictus cerebrale in fase acuta e post-acuta. Voglio ringraziare tutto personale sanitario del Centro Ictus di Città di Castello e Branca per la grande professionalità sempre espressa, che ha trovato l’ennesima conferma anche in campo internazionale. Ha ritirato il premio a nome di tutti la più giovane della squadra la Dottoressa Antonella Picchioni.

Un grazie particolare va alla Dottoressa Silvia Cenciarelli, direttrice della Neurologia – Centro Ictus Usl Umbria 1, alle Dottoresse Chiara Padiglioni e Tatiana Mazzoli responsabili delle unità di Città di Castello e Branca. Valorizzare queste eccellenze è un dovere per la politica regionale che non deve mai far mancare il sostegno concreto potenziando l’organico e le dotazioni tecnologiche!” Lo scrive il consigliere regionale della lega Umbria, Valerio Mancini.