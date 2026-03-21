Referendum costituzionale: a Città di Castello costituiti regolarmente tutti i seggi

I numeri e le informazioni utili sulla consultazione di domenica 22 e lunedì 23 marzo

I 54 seggi elettorali ordinari e i 2 seggi speciali (ospedale e Asp Muzi Betti) allestiti nel territorio comunale di Città di Castello per il referendum costituzionale sono stati tutti regolarmente costituiti nei termini previsti. Le operazioni di voto in programma domenica 22 marzo, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e lunedì 23 marzo, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, si potranno pertanto svolgere secondo quanto prestabilito dall’Ufficio Elettorale del Comune.

Corpo elettorale. Saranno 29.486 i residenti a Città di Castello chiamati alle urne, più 2.297 tifernati che vivono all’estero e potranno votare per corrispondenza e 14 cittadini che si trovano temporaneamente in Stati al di fuori dei confini nazionali, per un totale di 31.797 elettori. Per la prima volta potranno presentarsi al seggio 234 aventi diritto. L’elettore più anziano è una donna di 105 anni, che guida un gruppo di 17 cittadini centenari, composto da 16 femmine e un maschio. E’ donna anche la più giovane tifernate chiamata al voto, che compirà 18 anni esattamente sabato 21 marzo.

I seggi. A disposizione dei cittadini ci saranno 54 seggi, più i due speciali che saranno allestiti all’ospedale di Città di Castello (n.47 Bis) e presso l’Asp Muzi Betti (n.41 Bis). La sezione più piccola è la numero 43 di Petrelle, con 205 elettori, mentre la più grande è la numero 5 presso la scuola primaria di Pieve delle Rose, con 811 aventi diritto. Il Comune di Città di Castello ricorda agli elettori delle sezioni numero 4, 7, 8, 25, 34 e 41, precedentemente istituite presso la scuola Media Dante Alighieri, che potranno partecipare alla consultazione presso i seggi che saranno allestiti alla scuola media Giovanni Pascoli. Gli elettori della sezione 39 ritorneranno a votare nella scuola primaria di Badia Petroia, dove potranno esercitare il proprio diritto di voto anche i cittadini della sezione 44 istituita presso l’ex scuola materna pro-loco di Lugnano. L’Ufficio Elettorale ricorda che il numero della sezione di appartenenza è riportato sulla tessera elettorale.

Servizio di trasporto al seggio. Per consentire a persone anziane e con disabilità di partecipare al voto, il Comune di Città di Castello garantirà come sempre un servizio di trasporto pubblico ai seggi, con un veicolo appositamente attrezzato. Chi vorrà usufruire di questa opportunità, potrà farlo sia domenica 22 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (chiamando il numero di telefono 3667163523), sia lunedì 23 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefonando al 3296558500).

Orari di apertura straordinari per l’Ufficio Elettorale. L’Ufficio Elettorale del Comune di Città di Castello osserverà orari di apertura al pubblico straordinari per rilasciare i duplicati delle tessere elettorali, ma anche per le informazioni utili a esercitare il diritto di voto. Nella sede di via XI Settembre, 41, nel quartiere San Giacomo, il personale sarà a disposizione dei cittadini con orario continuato domenica 22 marzo, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e lunedì 23 marzo, dalle 7.00 alle 15.00. Gli elettori potranno recarsi anche presso la delegazione comunale di Trestina piazza Italia, 1. L’ufficio sarà aperto al pubblico domenica 22 marzo, dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00, e lunedì 23 marzo, dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle ore 15.00. L’Ufficio Elettorale potrà essere contattato negli orari di apertura al pubblico anche attraverso il numero di telefono 0758529242 e l’indirizzo di posta elettronica elettorale@comune. cittadicastello.pg.it.

Open day straordinario per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.

Domenica 22 marzo il Comune di Città di Castello promuoverà un open day straordinario per rilasciare la nuova carta di identità elettronica (C.I.E.) in sostituzione del vecchio documento cartaceo, che dal prossimo 3 agosto cesserà di avere validità legale, come previsto dal Regolamento Europeo 2019/1157. I cittadini in possesso di carta di identità cartacea, compresi gli elettori che andranno a votare per il referendum costituzionale utilizzandola per il riconoscimento al seggio, potranno recarsi all’Ufficio Anagrafe di via XI Settembre, 41, che sarà aperto dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00 solo per il rilascio del nuovo documento d’identità digitale. Nei 54 seggi e nei due speciali (47 Bis all’ospedale di Città di Castello e 41 Bis presso l’ASP Muzi Betti) saranno affissi depliant informativi con tutte le informazioni necessarie. Per il rinnovo del documento servono una fototessera recente, conforme alle norme ICAO, non antecedente a 6 mesi di tempo e comunque mai la stessa foto della precedente carta d’identità, la vecchia carta d’identità (in caso di furto o smarrimento della precedente carta, serve anche la denuncia in originale presentata alle forze dell’ordine e altro documento di riconoscimento) ed il codice fiscale.