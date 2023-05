Promozione, esodo rossoblù per la finale play off tra Pietralunghese e Tavernelle

Ognuno, in fondo al cuore, desidererà intensamente e fino all’ultimo veder trionfare i propri colori, ma la finale playoff del girone A di Promozione Umbra, fra Tavernelle e Pietralunghese, che si disputerà domenica 28 maggio allo stadio ‘Angelo Moratti’ di Tavernelle, sarà prima di tutto una grande festa dello sport.

Dal borgo altotiberino di Pietralunga, appena duemila abitanti nell’intero comune, è infatti previsto un vero e proprio esodo verso il Trasimeno e saranno circa trecento i tifosi rossoblù che seguiranno e sosterranno la squadra fino alla popolosa frazione panicalese.

I supporter e la società si sono organizzati con tre pullman e circa cinquanta autovetture private. Come annunciano volantini e manifesti diffusi in città, su cui spicca lo slogan ‘Tutti a Tavernelle’, prima della partenza i tifosi si ritroveranno alle 12.30 nel piazzale dell’azienda Giuliano Tartufi, sponsor della squadra, per pranzare tutti insieme.

Pasta e porchetta saranno offerti dalla società a tutti i presenti. Da qui, circa un’ora dopo, partirà la lunga e colorata carovana di autobus e macchine che raggiungerà il paese della Valnestore per assistere al match che decreterà la squadra che la prossima stagione giocherà il campionato di Eccellenza.

Come in tutte le partite, anche a Tavernelle gli Ultras della Pietralunghese, il cuore pulsante del tifo rossoblù, sempre presenti in ogni incontro, non faranno mancare il proprio calore e il proprio sostegno alla squadra, facendola sentire come a casa. Una trasferta, come ci tengono a sottolineare da Pietralunga, organizzata in collaborazione “con gli amici di Tavernelle, affinché questa giornata sia veramente solo una grande occasione di festa”. E allora, vinca il migliore.