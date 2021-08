Chiama o scrivi in redazione

Presentazione del libro sui 100 anni di calcio a Sansepolcro

Appuntamento venerdì 27 agosto p.v. alle ore 18,00: ci saranno anche ex calciatori e dirigenti bianconeri alla presentazione del libro “Le pagine più belle di un secolo di calcio nella città di Piero della Francesca”, scritto dai giornalisti Fabio Patti e Claudio Roselli in occasione dei cento anni di calcio a Sansepolcro e del riconoscimento di “Comune Europeo dello Sport” assegnato per il 2021 alla municipalità biturgense, che ha patrocinato il progetto del libro.

LEGGI ANCHE – Ritrovata la donna scomparsa nella notte a San Giustino, sta bene

Testi, foto, numeri e curiosità sono gli ingredienti di una pubblicazione che è un racconto giornalistico delle imprese che hanno dato lustro ai colori bianconeri. La presentazione del libro –nel rispetto assoluto delle normative anti-Covid, gli interessati dovranno esibire il green pass – è in programma nella sala conferenze della biblioteca comunale “Dionisio Roberti”, in Via XX Settembre 131 a Sansepolcro. Moderatore sarà Francesco Del Teglia, altro giornalista che segue da tanti anni con passione e competenza le vicende del calcio a Sansepolcro.