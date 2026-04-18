La scuola Alighieri-Pascoli eccelle nel basket giovanile

18 Aprile 2026 Città di Castello, Sport, Ultime notizie 0

Città di Castello celebra i successi sportivi della scuola Alighieri-Pascoli brilla a Città di Castello nel torneo Nba

L’istituto comprensivo si attesta quale eccellenza nel panorama formativo regionale, consolidando il legame tra attività motoria e crescita civile. Attra denominata “In movimento – Sport, Benessere e Territorio”, la scuola ha attivato una sinergia profonda con la Tiferno Pallacanestro ASD. Questa collaborazione ha permesso di inserire i giovani atleti nel prestigioso circuito della Jr. NBA FIP School League per la stagione agonistica 2025/2026. Il progetto non si limita alla semplice competizione, ma promuove attivamente l’inclusione e la parità di genere, imponendo la presenza femminile costante durante le fasi di gioco. Sessanta studenti hanno preso parte a un percorso di allenamento rigoroso, seguiti da tecnici qualificati che hanno saputo trasmettere i sani principi della disciplina sportiva.

Un connubio tra merito scolastico e prestazioni atletiche

Il mese di aprile rappresenta il culmine di un percorso durato un intero anno scolastico, con appuntamenti agonistici di rilievo a livello regionale. La compagine della scuola di Città di Castello è attesa alle finali studentesche e all’atto conclusivo della lega patrocinata dalla NBA che si terrà a Spoleto. La selezione dei rappresentanti dell’istituto ha seguito criteri rigorosi: oltre alle abilità tecniche, i docenti hanno valutato con attenzione il rendimento accademico e la condotta disciplinare. Indossare la divisa scolastica diventa quindi un riconoscimento al merito complessivo dell’allievo, incentivando un comportamento esemplare sia in aula sia sul parquet. Questa visione educativa mira a formare cittadini consapevoli, capaci di coniugare l’impegno nello studio con la passione agonistica.

Successo per le finali interne e ambizioni regionali

La palestra della sede cittadina ha recentemente ospitato l’evento conclusivo del progetto interno, trasformandosi in un piccolo teatro della lega americana. Dopo il Draft Event che ha visto l’assegnazione simbolica della franchigia dei Milwaukee Bucks all’istituto, i ragazzi si sono sfidati in un torneo che ha visto trionfare la selezione dei Lakers. Il dirigente scolastico Filippo Pettinari ha espresso viva soddisfazione per i risultati ottenuti, evidenziando come lo sport sia un veicolo fondamentale per la coesione del gruppo. La gratitudine espressa verso la Tiferno Pallacanestro ASD sottolinea l’importanza della cooperazione tra mondo della scuola e associazionismo sportivo. Ora l’attenzione è rivolta alle prossime sfide, dove l’istituto cercherà di confermare il proprio ruolo di leader nel panorama dell’Umbria.

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