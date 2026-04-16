Furti aggravati scoperti a Città di Castello due persone denunciate

Indagini rapide portano alla denuncia di due sospetti nella città

Furti aggravati – La Polizia di Stato di Città di Castello ha identificato e denunciato un uomo di origine rumena, classe 1987, e una donna italiana del 1983, ritenuti responsabili di una serie di sottrazioni mirate ai danni di un esercizio commerciale locale. Le verifiche avviate dopo la segnalazione del titolare hanno permesso di ricostruire tre episodi distinti, tutti caratterizzati da modalità rapide e da una selezione precisa della merce, composta soprattutto da alimenti e bevande alcoliche. Gli agenti hanno analizzato ogni dettaglio utile, procedendo con un lavoro metodico che ha progressivamente delineato il quadro investigativo.

Ricostruzione dei movimenti e identificazione dei sospetti

Gli operatori del Commissariato hanno esaminato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, individuando elementi determinanti per risalire ai presunti autori. La targa del veicolo utilizzato per raggiungere il punto vendita è risultata decisiva, consentendo di collegare i due indagati ai tre episodi contestati. La comparazione dei filmati, unita agli approfondimenti successivi, ha permesso di definire con precisione la dinamica dei furti e di attribuire le responsabilità.

Il quadro probatorio raccolto ha portato al deferimento dei due soggetti all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato. La reiterazione delle condotte e la presenza dei due nel territorio comunale con finalità ritenute non lecite hanno spinto gli investigatori a valutare ulteriori misure di prevenzione.

Provvedimento di divieto di ritorno e tutela del territorio

Il Questore della Provincia di Perugia ha disposto il divieto di ritorno nel Comune di Città di Castello per entrambi i denunciati. La misura, applicata nei confronti di persone considerate potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, mira a impedire nuove azioni ai danni delle attività commerciali e a rafforzare la sicurezza urbana. Il provvedimento rientra negli strumenti previsti per limitare la presenza di soggetti coinvolti in reati contro il patrimonio, contribuendo a consolidare l’azione di contrasto sul territorio.

L’intervento della Polizia di Stato conferma l’attenzione costante verso la protezione delle realtà economiche locali e la prevenzione di comportamenti che possano minare la tranquillità della comunità. L’attività investigativa, condotta con rapidità e rigore, ha permesso di chiudere il cerchio su una serie di episodi che avevano creato preoccupazione tra gli operatori commerciali, restituendo un segnale di fermezza e presenza istituzionale.