Chiama o scrivi in redazione

Ritrovata la donna scomparsa nella notte a San Giustino, sta bene

I Carabinieri della Stazione di San Giustino e dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Città di Castello sono intervenuti nella tarda serata di ieri a Lama per la segnalazione di una donna che si era allontanata dalla propria abitazione verso le 21:30.

La donna, una turista di mezz’età, doveva trascorrere un paio di giorni di vacanza e relax a San Giustino. Presumibilmente, si è allontanata da casa nell’intento di fare una passeggiata, con abiti leggeri, pochi minuti prima che si scatenasse un violento temporale.

Dopo un’ora senza vederla rientrare, i proprietari di casa si sono allarmati ed hanno iniziata a cercarla; spaventati anche per il fatto che la donna, oltre a non conoscere la zona, aveva anche problemi nell’esprimersi in italiano.

LEGGI ANCHE – 21 e 22 agosto a San Giustino, banchetto raccolta firme a favore del referendum eutanasia legale

Dopo le 22 della sera circa la segnalazione alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Città di Castello, i quali hanno immediatamente attivato i piani di ricerca, perlustrando tutta l’area.

La 55enne è stata finalmente rintracciata intorno le una della notte nella frazione di Celalba, dopo oltre 2 ore di ricerche, alle quali hanno collaborato anche alcuni abitanti del posto.

La donna, in stato confusionale ma in buone condizioni generali di salute, aveva perso l’orientamento. È stata riaffidata ai suoi cari a seguito di un controllo medico che ne ha attestato le buone condizioni.