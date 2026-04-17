Arrestato giovane per spaccio mirate nel centro di Umbertide

Arrestato un giovane dopo verifiche mirate nel centro di Umbertide

Arrestato giovane – I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno fermato un giovane di 22 anni, di origine albanese, sorpreso con diverse dosi di cocaina già pronte per la vendita. L’operazione è scattata durante un servizio mirato nel centro di Umbertide, area segnalata da tempo come possibile punto di attività illecite legate al traffico di droga. L’intervento, sviluppato con un’azione rapida e coordinata, ha permesso di ricostruire i movimenti del ragazzo e di bloccarlo mentre tentava di recuperare materiale nascosto in una zona appartata.

Il controllo e la scoperta delle prime dosi

I militari hanno notato il giovane muoversi con un atteggiamento guardingo, cambiando direzione più volte e cercando riparo tra alcuni anfratti lontani dalla strada principale. Il comportamento, ritenuto anomalo, ha spinto la pattuglia a intervenire immediatamente. La perquisizione personale ha portato al ritrovamento di tre involucri contenenti cocaina, custoditi con cura e pronti per essere ceduti.

Il nascondiglio e il sequestro del materiale

Gli accertamenti sono proseguiti nel punto in cui il ragazzo era stato visto poco prima. In quell’area i Carabinieri hanno rinvenuto altri dieci involucri della stessa sostanza, per un totale di circa 10,5 grammi. Il quantitativo, già suddiviso in dosi, era accompagnato da materiale per il confezionamento e da 70 euro in contanti, ritenuti il probabile provento dell’attività di spaccio. Il ritrovamento ha consolidato il quadro indiziario, confermando la presenza di un’attività organizzata e non occasionale.

L’arresto e la convalida del provvedimento

Al termine delle verifiche, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa del rito direttissimo disposto dalla Procura della Repubblica di Perugia. Durante l’udienza, il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato il provvedimento restrittivo e applicato la misura del divieto di dimora in Umbria, ritenendo gravi gli elementi raccolti dai militari.

Il contesto dei controlli sul territorio

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto allo spaccio attivo nell’Alta Valle del Tevere. I Carabinieri, impegnati quotidianamente in servizi mirati, stanno intensificando la presenza nelle aree considerate più sensibili, con l’obiettivo di intercettare movimenti sospetti e interrompere le reti di distribuzione della droga. L’attività, condotta con continuità e attenzione, mira a garantire sicurezza e presidio costante nei centri urbani e nelle zone periferiche.

Un intervento che rafforza la vigilanza locale

L’arresto rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di controllo del territorio, che punta a ridurre la diffusione delle sostanze stupefacenti e a contrastare ogni forma di illegalità collegata al traffico di droga. L’azione dei Carabinieri, sviluppata con un approccio capillare e tempestivo, conferma la volontà di mantenere alta la vigilanza e di rispondere con fermezza alle segnalazioni provenienti dai cittadini.