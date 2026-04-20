Letteratura e arte si fondono nella mostra ospitata a Montone

Un’agenda di bellezza inaugura l’esposizione nel borgo

Montone, 20 aprile 2026 – Il Complesso museale di San Francesco a Montone ha ufficialmente aperto le porte alla rassegna collettiva intitolata “Luoghi della Bellezza 2026”.

Sabato 18 aprile, il borgo umbro ha accolto una selezione eterogenea di opere firmate da artisti attivi su scala nazionale, trasformando lo spazio espositivo in un crocevia di linguaggi visivi e testuali. L’evento, sostenuto dal patrocinio dell’amministrazione comunale e della Camera di Commercio dell’Umbria, si propone di indagare il legame profondo tra l’estetica e la vita quotidiana, promuovendo una visione dell’arte come bene civile e collettivo.

La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione dell’Assessore alla Cultura David Gonfia, insieme ai vertici della casa editrice LuoghInteriori e ai rappresentanti dell’Associazione Tracciati Virtuali.

Un progetto multidisciplinare tra tele e versi

L’esposizione non si limita alla dimensione pittorica, ma abbraccia l’intero spettro della creatività umana includendo la letteratura come elemento portante. Durante il vernissage, la curatrice Carol Serafino e il direttore editoriale Antonio Vella hanno illustrato la genesi del progetto, che trova la sua sintesi ideale in un’agenda artistica e letteraria. Questo oggetto, concepito per accompagnare lo scorrere del tempo ordinario, raccoglie le visioni di dodici autrici e autori visivi, tra cui Liliana Agostini Ambrosini, Barbara Bonadies e Luciano Vetturini. Parallelamente, un intenso reading poetico ha dato voce a otto poeti, creando un dialogo serrato tra le immagini esposte e la parola scritta. Questa contaminazione tra generi ha permesso ai visitatori di immergersi in un percorso sensoriale completo, dove ogni pennellata ha trovato un’eco in una rima o in un verso.

Il valore civile della bellezza contemporanea

Il concetto cardine della manifestazione risiede nella funzione sociale del gesto creativo. Scrivere e dipingere vengono interpretati non come atti isolati, ma come fili invisibili capaci di unire le persone e sfidare l’oblio del tempo. In questo senso, l’iniziativa di Montone mira a restituire centralità al valore della parola, intesa come strumento per immaginare il futuro e custodire memorie condivise. L’arte diventa quindi un ponte che abbatte le distanze sociali, offrendo spazi di riflessione lenta in un mondo dominato dalla velocità. La scelta di tradurre queste intuizioni in un supporto fisico come l’agenda stampata risponde alla volontà di rendere la bellezza un’abitudine quotidiana, un modo consapevole di abitare la realtà e di aprirsi al confronto con l’umanità altrui.

Visioni collettive e trasformazione personale

Il pubblico presente ha potuto assistere a una vera e propria celebrazione della sensibilità, attraversando una sequenza di suggestioni che stimolano lo sguardo critico e l’introspezione. Ogni tela presente nel complesso museale e ogni poesia declamata durante l’inaugurazione hanno rappresentato finestre aperte su mondi possibili. Secondo gli organizzatori, la letteratura e le arti visive possiedono la forza silenziosa di trasformare l’individuo, modificando la percezione della propria giornata e, di riflesso, l’approccio verso la società esterna.

L’esposizione “Luoghi della Bellezza 2026” resterà accessibile ai visitatori presso la sede di Montone fino al 3 maggio 2026 – come riporta il comunicato stampa di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.