LudiKastello: il grande festival del gioco anima l’Umbria

Un weekend ricco di eventi ludici a Città di Castello

Città di Castello, 15 04 2026 – Città di Castello si trasforma ufficialmente nella capitale del divertimento intelligente con il ritorno di LudiKastello nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 per la dodicesima edizione della manifestazione che accoglierà appassionati di ogni età nelle prestigiose sale della biblioteca comunale “G. Carducci”. L’iniziativa, ideata dall’Associazione ludica Peter Pan, offre un programma vasto e totalmente gratuito, consolidandosi come uno dei poli attrattivi più rilevanti del centro Italia per quanto riguarda il comparto dei giochi di ruolo, da tavolo e delle carte collezionabili. Il tema portante di quest’anno, intitolato “Storie di Draghi”, fungerà da filo conduttore per tutte le attività previste nel weekend, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.

L’evento non si limiterà agli spazi interni del rinascimentale palazzo Vitelli a San Giacomo, ma si estenderà anche all’esterno. La recentemente rinnovata Piazza Marchese Paolo diventerà un centro nevralgico per il gioco all’aperto, ospitando una vasta collezione di giochi in legno tradizionali focalizzati su abilità, equilibrio e coordinazione. Contemporaneamente, la Sala d’Arme Achille Marozzo darà vita a spettacolari dimostrazioni di scherma storica. Questa espansione urbana mira a rivitalizzare il centro storico di Città di Castello, portando colori e dinamismo sociale attraverso la valorizzazione di tutte le forme di intrattenimento creativo e manuale.

La sezione dedicata ai board game sarà caratterizzata da una ludoteca sterminata curata dai volontari del Peter Pan. Centinaia di titoli saranno a disposizione del pubblico con sessioni dimostrative continue e spiegazioni rapide per permettere a chiunque di sedersi e giocare immediatamente. Oltre al gioco libero, l’organizzazione ha previsto attività strutturate come party game, selezioni tematiche narrative e un innovativo sistema di ricompense in gadget per chi si mette alla prova. Tra le sfide più originali spicca la gara di disegno “Testa di Drago”, che invita i partecipanti a tradurre graficamente il mito dei draghi in chiave artistica.

Il cuore pulsante di LudiKastello resta il gioco di ruolo, con circa cinquanta sessioni distribuite nelle due giornate. L’edizione 2026 si arricchisce della partecipazione diretta di autori ed editori del settore, offrendo una vetrina esclusiva su anteprime nazionali e titoli indipendenti. Due i grandi eventi multitavolo che promettono di catturare l’attenzione: l’esperienza cooperativa immersiva “Project F.O.R.G.E.” e la campagna competitiva “Regina Vertigo”. Questi appuntamenti permettono ai giocatori di immergersi in mondi fantastici strutturati, dove la collaborazione e la strategia narrativa diventano gli strumenti principali per superare le sfide proposte dai narratori.

Per chi cerca l’agonismo, il programma propone tornei di grande richiamo. Uno dei momenti più attesi è il torneo di Beyblade, diventato ormai un classico spettacolare per la sua capacità di coinvolgere un pubblico trasversale. Parallelamente, gli amanti delle carte collezionabili si sfideranno nel Lorcana Championship “Incanto d’Inverno”, dedicato al celebre gioco targato Disney. Momenti di aggregazione dove la passione comune diventa il motore di nuove amicizie e scambi tra collezionisti provenienti da tutta la regione. L’area dedicata alle miniature e ai wargame sarà in costante fermento con tavoli attivi per dimostrazioni tattiche e battaglie campali in scala. Un elemento di forte richiamo tecnologico sarà l’allestimento di una postazione con stampanti 3D in funzione ininterrotta. I visitatori potranno osservare dal vivo la nascita di gadget, componenti di gioco e miniature esclusive realizzate appositamente per la dodicesima edizione del festival. La precisione del modellismo classico alle nuove frontiere della fabbricazione digitale, offrendo anche corsi di pittura per chi desidera personalizzare i propri pezzi da collezione.

Il festival rende omaggio anche alla storia del videogioco con una sezione di retrogaming. Postazioni originali permetteranno di riscoprire console e titoli che hanno segnato le scorse decadi, creando un ponte nostalgico e culturale tra generazioni di videogiocatori. Un altro appuntamento imperdibile è “Forza il Forziere”, una caccia al tesoro diffusa realizzata in collaborazione con il Consorzio Pro Centro. Utilizzando una mappa digitale dedicata, i partecipanti dovranno esplorare le vie di Città di Castello per risolvere enigmi e sbloccare premi, integrando l’esperienza ludica con la scoperta delle bellezze architettoniche cittadine.

LudiKastello 2026 segna una maturazione culturale grazie all’introduzione di talk tematici organizzati con Framework con esperti del settore e ospiti di rilievo che discuteranno dell’impatto pedagogico e sociale del gioco nella società moderna. A questo si aggiungono i laboratori del Museo Malakos, che uniranno immaginazione e divulgazione scientifica con attività dedicate alla biologia fantastica dei draghi.

L’assessore alla Cultura Michela Botteghi e il presidente Tommaso Radicchi hanno sottolineato come queste proposte elevate, unite a mercatini dell’usato e aree food dedicate, rendano la manifestazione un evento unico nel panorama regionale per qualità e profondità della proposta.

18–19 aprile 2026 Biblioteca Carducci – Città di Castello. Ingresso gratuito.

Per programma completo e prenotazioni consultare online il link: https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-ludikastello-xii- storie-di-draghi-1986527360812