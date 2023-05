Pd Umbertide sanità pubblica, fermare progressivo smantellamento

Pd Umbertide sanità pubblica – Per difendere la sanità pubblica dall’aggressione della destra”. Mattinata di presidio davanti all’ospedale di Umbertide da parte del Partito democratico di Umbertide, insieme al segretario regionale Tommaso Bori e a Marina Sereni, responsabile Sanità della segreteria nazionale dem, oltre che con il candidato sindaco di centrosinistra, Sauro Anniboletti.

Ad aprire gli interventi, il segretario Pd di Umbertide e consigliere comunale, Filippo Corbucci: “Siamo qui davanti all’ospedale di Umbertide perché è il simbolo della nostra campagna elettorale e perché da sempre ci siamo impegnati per la sua difesa”. A ribadire l’importanza dell’iniziativa ci ha pensato il segretario regionale Bori: “Il Pd si è sempre occupato dei servizi ospedalieri e territoriali, garantendo il concetto di sanità pubblica con sacrifici ed investimenti per offrire servizi a tutti i territori di una regione complessa come l’Umbria. Lo abbiamo fatto anche ad Umbertide, dove, dai banchi dell’opposizione abbiamo combattuto per evitare che i servizi sanitari venissero smantellati. L’impegno di oggi è anche quello di riportare ad Umbertide un governo degno della città. Mentre infatti noi combattevamo per la sanità pubblica, c’erano un sindaco e un’amministrazione molto silenti, impegnati a lisciare il pelo a una giunta che a livello regionale ha sottratto risorse e personale e tolto servizi, in un grande piano di smantellamento della sanità pubblica causando così le code che vediamo oggi, fuori dal pronto soccorso di Umbertide, sotto al sole”.

Che la sanità pubblica sia al centro degli impegni del Pd lo ha confermato Sereni: “La nostra segretaria nazionale ha voluto mettere la sanità pubblica ai primi posti dell’agenda del Pd. Oggi dobbiamo tenere conto delle lezioni che abbiamo imparato dalla pandemia, ovvero che la salute pubblica collettiva è un bene comune, precondizione dello sviluppo economico, che senza un sistema territoriale anche il migliore degli ospedali non basta e soprattutto che la sanità ha bisogno di risorse adeguate. Con gli ultimi due governi precedenti all’attuale, ci siamo avvicinati a una cifra che è il minimo, ovvero il 7% del PIL da destinare alla sanità, ma ora con questo governo, che per la prima volta definanzia la sanità, si torna al 6,2%, cifra più bassa del periodo pre COVID. E poi abbiamo il grande problema delle liste di attesa, dei pronto soccorso che non funzionano, della carenza di personale: abbiamo scelto di stare qui – ha concluso – per dire che ovunque il PD farà una battaglia senza sconti per la sanità pubblica e, laddove avremo la possibilità di governare, i sindaci saranno in testa ai cittadini per difendere la sanità pubblica, in nome dell’art. 32 della nostra Costituzione”.

“L’ospedale di Umbertide continuerà ad offrire servizi fino a che ci sarà il personale che purtroppo non viene rimpiazzato – ha affermato Sauro Anniboletti in conclusione degli interventi – Se va avanti, nonostante la carenza di organico, è grazie all’abnegazione del personale sanitario che ha a cuore Umbertide. Nel tempo si è assistito alla chiusura e alla riduzione degli ambulatori specialistici, per esempio la diabetologia non è più funzionante dall’aprile 2022, e questo perché per la Regione la sanità pubblica non deve funzionare mentre nascono ovunque centri medici privati”.