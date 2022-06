Pallacanestro Femminile Umbertide saluta Alessia Cabrini

Alessia, nella stagione appena trascorsa è stata elemento fondamentale per il raggiungimento di prestigiosi traguardi, come le Final Eight di Coppa Italia e la finale Play Off.

Alessia però complessivamente ha disputato quattro campionati con la canotta biancazzurra, essendo arrivata ad Umbertide nella stagione 2014/2015 quando la squadra militava in A1 e ci rimase fino al 2016/2017, giocando con continuità con la squadra senior e raggiungendo le finali nazionali 2015 con la squadra under 19.

Ad Alessia inviamo i migliori auguri per il proseguimento della carriera sportiva, e il saluto affettuoso di tutta la Pallacanestro Femminile Umbertide e di tutti i suoi super tifosi, con l’augurio che in futuro le strade possano nuovamente incontrarsi.