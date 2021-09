Nasce Amici della Biblioteca Carducci Organizzazione di Volontariato

Si è costituita a Città di Castello l’associazione Amici della Biblioteca Carducci Organizzazione di Volontariato. Si prefigge lo scopo di contribuire a promuovere la Biblioteca comunale come via di accesso alla conoscenza, all’informazione e all’educazione permanente.

Vuole sostenerne il valore come spazio di tutti i cittadini e collaborare a far sì che essa diventi punto di riferimento anche di chi ancora non la frequenta. Vuole essere uno strumento con cui proporre e agire, in sinergia con la Biblioteca, per il raggiungimento di un progetto culturale comune.

L’associazione intende altresì organizzare una serie di attività volte a promuovere il piacere della lettura in ogni fascia di età. Presente su Facebook e Instagram, è aperta a chiunque ne voglia far parte.

Il consiglio direttivo è composto da Alba Ghelli (presidente), Lorenzo Pablo Mazzanti (vicepresidente), Irene Bistarelli (segretaria), Francesco Izzo (tesoriere), Giulia Gaggi, Alice Nataloni e Brunella Tacchini.