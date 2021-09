Chiama o scrivi in redazione

Canoa Club Città di Castello, Collesi convocato in nazionale

Ancora una convocazione in nazionale per un atleta del Canoa Club Città di Castello. Questa volta sarà Edoardo Collesi, di 16 anni, a rappresentare i colori bianco rossi nel raduno nazionale giovanile che si terrà dal 6 al 9 settembre in Valstagna: un ottimo risultato sopo 4 anni di duri allenamenti al canoa Club tifenrate Collesi gareggia nella categoria «Ragazzi» nella specialità K1(kayak individuale)

«La convocazione nasce dai buoni piazzamenti ottenuti sino ad ora alle gare svolte – hanno spiegato dalla società tifernate – ed è una grande soddisfazione per il Canoa Club che dopo 3 anni riporta un proprio atleta all’interesse della nazionale».