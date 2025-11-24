Macbeth conquista Città di Castello, trionfo per Daniele Pecci

24 Novembre 2025 Teatro, Ultime notizie 0
Macbeth conquista Città di Castello, trionfo per Daniele Pecci

Al Teatro degli Illuminati un successo con dodici interpreti in scena

Dopo l’enorme riscontro registrato dall’inaugurazione di stagione con “Coppia aperta quasi spalancata”, il sipario del Teatro degli Illuminati di Città di Castello si è sollevato nuovamente su una platea gremita venerdì 28 novembre alle 20.45. Ancora una volta il cartellone 2025/2026 ha conquistato il pubblico con un altro tutto esaurito, portando in scena una potente rivisitazione di “Macbeth” firmata dalla regia e dall’interpretazione di Daniele Pecci, attore che da anni è presenza significativa nel panorama teatrale e cinematografico italiano.

Sul palco, Pecci ha guidato con intensità un cast di dodici attori, restituendo il nervo e la complessità della celebre tragedia shakespeariana. Sandra Toffolatti ha dato volto e voce a una Lady Macbeth carica di pathos, mentre Duccio Camerini, Gabriele Anagni, Giovanni Taddeucci, Mauro Racanati, Vincenzo De Michele, Massimo Odierna, Silvio Laviano, Pier Paolo De Mejo, Lorenzo Rossi, Tommaso Tampelloni e Michele Nani hanno composto un affresco corale di rara compattezza e dinamismo.

La messinscena ha saputo rinnovare la tragedia shakespeariana, drammatizzando con realismo gli effetti devastanti della sete di potere e delle ambizioni personali fuori controllo, con un’attenzione particolare alle sfumature psicologiche dei personaggi. Il pubblico, immerso in un’atmosfera carica di tensione e coinvolgimento emotivo, ha accolto con entusiasmo ogni svolta della narrazione, apprezzando la forza espressiva e la coesione di una compagnia che ha reso palpabile l’attualità dei dilemmi proposti dal testo originale.

L’intera serata si è trasformata in un tributo collettivo al valore universale del teatro come specchio delle passioni e delle contraddizioni umane. L’applauso convinto e prolungato al termine dello spettacolo ha sancito l’ennesima vittoria della programmazione del Teatro degli Illuminati, confermando la struttura come autentico punto di riferimento per la scena culturale di Città di Castello e dell’Umbria.

Il sold out segnala la capacità della proposta artistica di intercettare non solo la curiosità degli appassionati del genere, ma anche quella di un pubblico più vasto, attratto dalla qualità delle produzioni e dalla professionalità degli interpreti coinvolti. Il successo di questo evento si aggiunge alle precedenti tappe di un cartellone particolarmente ricco, fatto di titoli e volti capaci di rinnovare la tradizione senza rinunciare a sperimentazione e profondità di contenuto. La stagione proseguirà nelle prossime settimane con appuntamenti altrettanto attesi, confermando la vitalità di un tessuto teatrale in piena salute e in continuo dialogo con la cittadinanza.

