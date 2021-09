M5S Città di Castello candidatura Luciana Bassini un bene comune

M5S Città di Castello: “La candidatura di Luciana Bassini rappresenta un bene comune”

Luciana è la candidata di chi crede che il rilancio di Città di Castello passi dai valori del progressismo, dell’ambientalismo, per un’azione politica concreta e non possa prescindere da uno sviluppo economico sostenibile e dal volto umano.

dal Movimento Cinque Stelle Città di Castello

La candidata di chi non si arrende all’idea che per cambiare sia necessario rinunciare alla propria radice valoriale, alle competenze, alla credibilità. Così come avvenuto altrove della nostra Umbria.

Una donna moderata che con la sua forza è riuscita a diventare un punto di equilibrio di una coalizione innovativa e coraggiosa, dove il dialogo tra forze politiche eterogenee è divenuto la base di un programma dove le istanze della sinistra si sono incontrate a quelle del civismo moderato.

Un dialogo a cui il MoVimento 5 Stelle ha cercato di dare il suo contributo entusiasta. Dispiace che questa sintesi non abbia avuto il supporto di tutti i protagonisti del fronte progressista, ma sono fiducioso del fatto che la voglia di confronto per il bene dei cittadini di Città di Castello non troverà mai ostacoli o barriere da parte nostra.

Allo stesso tempo ci tengo a ribadire che questo in questo laboratorio politico la porta rimarrà sempre aperta per tutti.

Noi crediamo fortemente che Città di Castello meriti un sindaco che sia sindaco della città e non di un partito se non di un altro.

Chi cerca di liquidare questa esperienza etichettando Luciana Bassini in vari modi, forse si accontenta di volare basso. Noi con Luciana abbiamo deciso di alzare l’asticella, perché di questo hanno bisogno i cittadini di Città di Castello.