Sabato 25 settembre Matteo Salvini torna a Città di Castello

L’appuntamento con il leader della Lega Matteo Salvini è per sabato 25 settembre alle 9.30 al mercato settimanale di Piazza Matteotti, poi un comizio in Piazza Venanzio Gabriotti.

Sarà presente anche il candidato sindaco Roberto Marinelli.

“Matteo Salvini, per la quarta volta in un mese e mezzo, sarà di nuovo a Città di Castello – annuncia il Vice Segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti – alle 9.30 di sabato 25 settembre, insieme al candidato sindaco Roberto Marinelli, saremo al mercato settimanale di Piazza Matteotti, poi in Piazza Gabriotti.

Il nostro segretario federale ha un legame particolare con l’Alto Tevere – prosegue – dopo gli incontri dei giorni scorsi con gli imprenditori di Confindustria e i Trafromatori Tabacco di Cerbara, tornerà a trovarci per incontrare i tifernati, che sono i veri protagonisti del cambiamento di Città di Castello.

Vogliamo costruire un’opportunità di futuro concreta per la nostra città e siamo già al lavoro affinché l’amministrazione comunale abbia un dialogo diretto e costante sia con la Regione che con il Governo nazionale – ha concluso Marchetti – voglio ringraziare il segretario Salvini perché il suo impegno per la nostra terra è e continuerà ad essere determinante”.