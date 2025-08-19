Libri di testo gratis o scontati per gli studenti: modalità

In migliaia a Militello per l’ultimo applauso a Pippo Baudo MILITELLO IN VAL DI CATANIA (ITALPRESS) – Una folla di oltre 3 mila persone si è radunata nella piazza antistante il Santuario di Santa Maria della Stella di Militello in Val di Catania e nelle vie limitrofe, per dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo. All’interno della chiesa oltre 300 persone, i due figli Tiziana e […]

Mondiali di canoa al via con le qualificazioni, attesi Tacchini e Casadei Azzurri subito in evidenza all'Idroscalo di Milano, semifinale per il C4 500m uomini

Salvini “Avere dubbi su obbligo vaccini non è antiscientifico” MILANO (ITALPRESS) – Chiederete le dimissioni del ministro della Salute, Orazio Schillaci, dopo il caso Nitag? “No. Lo dico io da ministro. E’ come se io avessi nominato una commissione da me firmata e dopo tre giorni mi fossi autoazzerato la commissione da me scelta, avrei un problema in casa, evidentemente, quando si parla di […]

Conte “In Calabria candidatura Tridico a disposizione della coalizione” ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni ho letto alcune indiscrezioni di stampa: riferiscono che in Calabria la disponibilità alla candidatura di Pasquale Tridico sarebbe fittizia. Voglio essere chiaro: questo non è il mio personale modo di agire nè quello del M5S, che quando siede ai tavoli di coalizione opera in modo lineare e trasparente. Confermo […]

Ad agosto arrivi turisti italiani e stranieri in crescita ROMA (ITALPRESS) – Con la registrazione delle presenze relative al Ferragosto, la banca dati “Alloggiati web” del Viminale conferma il trend positivo per il turismo nel nostro Paese.Dal primo al 18 di questo mese, infatti, gli arrivi sono stati 15.663.336, in crescita del 9,3% rispetto ai 14.332.458 dell’analogo periodo del 2024. In particolare, quest’anno sono […]

Lagarde “Economia globale in fase difficile ma crescita stabile” GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “L’economia globale si trova in una fase difficile. Tuttavia, nonostante le recenti tensioni commerciali e la notevole incertezza, la crescita globale è rimasta finora sostanzialmente stabile. Questa resilienza è stata trainata principalmente dalle distorsioni dell’attività economica indotte dai dazi. I recenti accordi commerciali hanno attenuato, ma certamente non eliminato, l’incertezza globale, […]

Catturati a Ibiza tre narcotrafficanti italiani, erano latitanti ROMA (ITALPRESS) – Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma il 15 agosto scorso i Carabinieri del ROS insieme al personale della Comisarìa General de Informacion Policia Nacional, a conclusione di un’articolata attività investigativa internazionale, hanno localizzato e catturato ad Ibiza tre latitanti italiani. Gli indagati, raggiunti da un Mandato di Arresto […]

A Militello l’ultimo saluto a Pippo Baudo, alle 9 apre camera ardente CATANIA (ITALPRESS) – Militello in Val di Catania si prepara a dare l’ultimo saluto al suo “figlio” più illustre, il conduttore televisivo Pippo Baudo, morto sabato scorso all’età di 89 anni. Il carro funebre che portava la salma è giunto nel paese che ha dato i natali al presentatore poco dopo la mezzanotte. Nonostante l’orario […]