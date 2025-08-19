Libri di testo gratis o scontati per gli studenti: modalità

19 Agosto 2025 Istruzione, sociale 0
Comune di Città di Castello: domande online dal 20 agosto al 7 ottobre

A partire da mercoledì 20 agosto 2025 sarà attiva la procedura per richiedere la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2025-2026, destinata agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado. L’iniziativa è promossa dal Comune di Città di Castello, che ha pubblicato l’avviso ufficiale per informare le famiglie aventi diritto. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, entro e non oltre il 7 ottobre 2025, tramite la sezione modulistica del sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
https://modulistica.comune.cittadicastello.pg.it

I beneficiari del contributo sono gli studenti iscritti a scuole secondarie statali o paritarie (sia di primo che di secondo grado), residenti nel Comune di Città di Castello, appartenenti a nuclei familiari con un indicatore ISEE in corso di validità non superiore a 15.493,71 euro.

L’agevolazione, che rientra nelle politiche a sostegno del diritto allo studio, ha l’obiettivo di alleggerire il carico economico delle famiglie in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. La spesa per i libri di testo rappresenta infatti una voce di costo significativa, in particolare per i nuclei familiari con più figli in età scolare.

Per completare correttamente la domanda sarà necessario avere a disposizione:

  • documento d’identità del richiedente

  • codice fiscale dell’alunno

  • attestazione ISEE in corso di validità

  • eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dal Comune

Per ulteriori informazioni o assistenza nella compilazione della domanda, è possibile contattare l’Ufficio Scuola del Comune di Città di Castello ai seguenti numeri telefonici: tel. 075.8529208 – 262 – 389 – 381 – 207 – 390

