Leonardo Cremonini, finissage con visita guidata speciale

28 Novembre 2025 Eventi, Inrattenimento, Ultime notizie 0
Alla Pinacoteca di Città di Castello il centenario dell’artista

La Pinacoteca Comunale di Città di Castello chiude la mostra “Leonardo Cremonini. L’enigma dell’anima” con un appuntamento di rilievo: venerdì 29 novembre alle ore 16.00 è prevista una visita guidata gratuita, su prenotazione, condotta dai curatori Lorenzo Fiorucci e Azalea Seratoni. L’iniziativa segna il finissage di un percorso espositivo che ha riportato al centro dell’attenzione la figura di Cremonini, pittore bolognese nato nel 1925 e protagonista della scena artistica internazionale del secondo dopoguerra.

La passeggiata tra le sale della nuova ala museale offrirà al pubblico un’occasione di approfondimento sulla poetica dell’artista, celebrato per la sua capacità di intrecciare la tradizione rinascimentale con linguaggi moderni. Cremonini fu sostenuto da gallerie di prestigio come la Catherine Viviano Gallery di New York e apprezzato da William Rubin, storico direttore del MoMA, che lo invitò a partecipare a esposizioni di rilievo. Rubin riconosceva in lui un dialogo originale con Piero della Francesca, maestro che influenzò profondamente la sua ricerca pittorica.

Il finissage non sarà solo un momento di chiusura, ma un’occasione per riscoprire un autore che ha scelto la Francia come patria d’adozione e che ha ottenuto riconoscimenti in America, Inghilterra e oltre. La visita guidata intende restituire al pubblico la dimensione umana e intellettuale di un artista che, a cento anni dalla nascita, continua a sorprendere per la sua attualità.

Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 0758520656 (Poliedro Cultura).

