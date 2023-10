Apertura Sport

La Vela è per Tutti Alessio Campriani Torna a Città di Castello

Alessio Campriani, il celebre velista noto per i suoi record, sarà in Piazza Matteotti a Città di Castello il 14 ottobre per presentare il suo importante progetto sociale “La Vela è per Tutti”. L’evento avrà inizio alle ore 11:00 e sarà un momento speciale in cui il tifernate Campriani si “consegnerà” idealmente alla sua città natale.

Campriani, recentemente nominato Velista dell’Anno 2023 nella categoria Passion, ha ottenuto numerosi successi nella vela. Durante l’evento, sarà esposta anche la sua barca record, la Cepu Pinky I, che con i suoi 5 metri di lunghezza è la più piccola al mondo, realizzata senza cabina, cucina, bagni e motore. Questa barca è il risultato dello sforzo sinergico di un team tecnico dedicato, composto da Stefano Provincia, Alessandro Bianconi, Luigi Giulietti, Federico Minelli, Franco Milli, Pier­sante Cucchiarini, Federico Rossi e Massimo Ortalli.

Campriani ha dichiarato: “Riparto da dove ho lasciato, da un senso della vela e del navigare che mi è sempre stato particolarmente a cuore, ovvero portare il mare e le sue meraviglie, la vela e i suoi segreti, a vantaggio di chi è meno fortunato”. Il progetto “La Vela è per Tutti” è nato da un’idea del Circolo Velico Centro Italia, di cui Campriani è il Presidente, ed è stato sviluppato in collaborazione con il Panathlon Altotiberino e il Comune di Città di Castello. Anche la Cooperativa “La Rondine”, il Circolo del Remo e della Vela e la Protezione Civile S.W.R.T.U. Soccorso Alluvionale sono coinvolti nel progetto.

Il progetto mira a far conoscere il mondo della vela alle persone che hanno meno opportunità, offrendo loro momenti di aggregazione importanti attraverso l’uso dei mezzi acquatici. Nel corso di una giornata al Lago di Montedoglio presso il Circolo del Remo e della Vela, alcuni ragazzi, principalmente affetti dalla sindrome di Down, hanno avuto l’opportunità di sperimentare la navigazione a vela, l’utilizzo del Dragon Boat (una grande canoa a remi da 20 posti) e i pedalo’. L’esperienza è stata entusiasmante per loro, vissuta all’aria aperta in totale sicurezza grazie al supporto della Protezione Civile S.W.R.T.U. Soccorso Alluvionale e all’accoglienza calorosa del Circolo del Remo e della Vela.

L’evento sarà patrocinato dall’Assemblea Legislativa dell’Umbria e dal Comune di Città di Castello. Durante le tre giornate dell’evento, dalla sera del 13 ottobre alla domenica 15 ottobre, la Cepu Pinky I sarà esposta in Piazza Matteotti per permettere a tutti di ammirarla da vicino. Alessio Campriani e il suo staff saranno disponibili per rispondere alle domande e condividere l’entusiasmo per il mondo della vela. L’evento culminerà sabato 14 ottobre alle 11:00 con la partecipazione delle autorità locali, tra cui il Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria Marco Squarta, il Vice Presidente Paola Fioroni, il consigliere regionale Valerio Mancini e il Sindaco di Città di Castello Luca Secondi. La manifestazione includerà anche un aperitivo aperto a tutti, preparato dagli allievi del Corso Ristorazione della Scuola Bufalini di Città di Castello, sotto la guida dello Chef Andrea Cesari e della Barlady Sara Polidori. Campriani ha promesso “una sorpresa incredibile” per l’occasione.