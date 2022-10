Search for: Search Button

La Vedova Allegra, al teatro comunale degli Illuminati di Città di Castello

Uno dei gruppi teatrali italiani più antichi, la Compagnia italiana di Operette prodotta da Nania Spettacolo da 70 anni sui palcoscenici di tutta la Penisola, sarà in scena alle ore 20.30 di domenica 16 ottobre al Teatro comunale degli Illuminati di Città di Castello in una originale rappresentazione de “La Vedova Allegra”, della quale saranno protagoniste anche cinque giovanissime danzatrici tifernati, selezionate tra le allieve delle scuole del Consorzio Castello Danza.

All’insegna della contaminazione artistica e generazionale, lo spettacolo patrocinato dal Comune riaprirà il sipario del teatro tifernate in anteprima sulla nuova stagione di prosa e danza promossa dal Comune in collaborazione con il TSU nell’ambito di un progetto artistico e formativo nato dalla collaborazione tra Castello Danza e la produttrice Maria Teresa Nania, che punta a creare nuove opportunità di perfezionamento dell’arte coreutica per i giovani delle scuole di Città di Castello e dell’Altotevere.

Insieme ai professionisti della compagnia saliranno sul palco Benedetta Boriosi, Gaia Fiorucci, Sara Bonanno, Irene Marianelli e Claudia Delle Foglie. “Quando si incontrano lavoro e passione dedicati al bene di giovani talenti, alla diffusione dell’arte dello spettacolo come valore su cui investire, allora nascono progetti importanti come questo, che abbiamo condiviso con grande convinzione con Castello Danza, pensando di offrire al pubblico tifernate una bella occasione di assistere al capolavoro di Franz Lehàr nella rilettura della Compagnia italiana di Operette”, sottolinea l’assessore alla Cultura Michela Botteghi.

“Le giovani allieve che parteciperanno allo spettacolo – precisa la presidente di Castello Danza Maria Cristina Goracci – hanno affrontato un’audizione, una prima importante selezione, un periodo di formazione con coreografi della compagnia, fino ad approdare al palcoscenico con un carico nuovo di consapevolezze e con tutta l’emozione di esibirsi con veri professionisti del settore”. “Un progetto ambizioso che parte da lontano, costruito e curato con criteri di generosità artistica e di interscambio professionale unici – osserva Goracci – che ci dà l’esempio di come anche una grande e storica compagnia possa investire sulla sperimentazione artistica, regalando a giovani talenti, esperienze tangibili di un mestiere tanto affascinante quanto complicato”.

La Compagnia Italiana di Operette proporrà uno spettacolo all’insegna del buonumore e della leggerezza, di cui sarà regista Flavio Trevisan, artista di fama internazionale che ha lavorato con i più grandi cantanti del panorama lirico mondiale. In scena ci saranno i suggestivi e raffinati costumi di Eugenio Girardi, le brillanti coreografie di Monica Emmi, la direzione e preparazione vocale di Massimiliano Costantino e la direzione artistica della produttrice Maria Teresa Nania, titolare di Nania Spettacolo.

Con “La Vedova Allegra” rivivrà al Teatro degli Illuminati una trama ormai centenaria, ma dalle tematiche sempre attuali legate al denaro, al potere, all’amore e alla gelosia, che ha per cornice l’ambasciata parigina del Pontevedro, piccolo Stato immaginario dell’est Europa, e vede protagonista Hanna Glavary, la vedova di un ricco banchiere di corte, interpretata da Irene Geninatti Chiolero, artista poliedrica e soprano dai toni raffinati. Con lei saranno sul palco Claudio Pinto Kovacevic, Emil Alekperov, Gianfranco Teodoro, Camilla Corsi, Daniele De Prosperi, Daniela D’aragona, Riccardo Ciabò, Danilo Giannini, Alessio Ciaccio, Giada Lucarini, Erika Pentima, Sara Buono, Idiana Perrotta.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica cultura@comune. cittadicastello.pg.it . Il botteghino del Teatro comunale degli Illuminati in via dei Fucci 14 (telefono 075.8555901) sarà aperto per la vendita dei biglietti sabato 15 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e domenica 16 ottobre dalle ore 17.00 fino all’inizio dello spettacolo.