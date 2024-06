Il diciassettenne Michele Liguori Tma Kick Boxing campione italiano

Il diciassettenne Michele Liguori del Tma Kick Boxing Umbertide si laurea campione italiano

Il diciassettenne Michele Liguori del Tma Kick Boxing Umbertide, con sede nella palestra umbertidese Gem Fitness Club, ha concluso la stagione agonistica di Kick Boxing k1 contatto pieno con: quattro vittorie per KO, due vittorie ai punti ed una sola sconfitta ai punti.

Lo scorso 8 giugno si è aggiudicato il titolo di campione italiano k1, vincendo ai punti nel match tenutosi a Velletri ed organizzato dal maestro Tommaso Dadamo della federazione Wtka, portando a casa la cintura e tante belle soddisfazioni per lui e per la palestra gestita dal maestro Nico Fiorucci ed il presidente Riccardo Ubaldi.

L’evento finale ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, ma è stato Michele a emergere vincitore, portando a casa il prestigioso titolo. Il suo percorso stagionale verso la vittoria è stato caratterizzato da una serie di incontri intensi, nei quali ha mostrato non solo tecnica e forza, ma anche un grande spirito sportivo.

Giovedì 20 giugno, Michele e il suo team, sono stati ricevuti in Comune dal sindaco, Luca Carizia, e dall’assessore allo Sport, Lorenzo Cavedon, che si sono complimentati per il bel risultato ottenuto, affermando: “Siamo estremamente orgogliosi di Michele e del suo straordinario risultato. Il suo successo è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità e rappresenta un esempio di determinazione e tenacia per i giovani della nostra città”.

Anche l’allenatore di Michele, il maestro Nico Fiorucci, si è detto estremamente orgoglioso del suo allievo, sottolineando il duro lavoro e la dedizione che Michele ha da sempre messo nel suo allenamento. “Michele ha lavorato duramente per arrivare a questo punto – ha dichiarato poi Fiorucci -. Questo titolo è il risultato di anni di impegno e tanta passione per questa disciplina. Siamo tutti molto fieri di lui, non tanto per la vittoria in sé, ma per l’impegno costante, la dedizione e la serietà che da sempre impiega durante gli allenamenti all’interno della nostra palestra. Questo fa di lui un grande uomo che, pur con grande umiltà, dimostra attraverso lo sport tutta la sua personalità”. Il titolo di campione italiano è solo l’inizio per Michele, che guarda già ai prossimi obiettivi. “Sono molto felice per questa vittoria, ma so che c’è ancora molto lavoro da fare. Voglio continuare a migliorare e crescere giorno dopo giorno” ha dichiarato il giovane campione. La vittoria di Michele Liguori è un risultato che porta lustro non solo a lui e alla sua palestra, ma anche a tutta la città di Umbertide, dimostrando che con dedizione e impegno, i sogni possono diventare realtà.