I 128 liceali del “Plinio il Giovane” si sono diplomati, nonostante le difficoltà

Anche nella difficoltà di un anno scolastico così complesso, i liceali del “Plinio il Giovane” si sono confermati ragazzi seri e ben preparati nelle valutazioni finali degli esami di Stato. Le tre commissioni, che hanno operato in tutta sicurezza grazie al lavoro encomiabile del personale non docente e al supporto dato dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa Italiana, hanno riconosciuto unanimemente la grande preparazione raggiunta dalle varie classi ed hanno attribuito ben venticinque 100/100, otto dei quali con Lode.

Ad aver raggiunto il massimo del punteggio con l’aggiunta della Lode sono stati: Giovanni Fiorucci (5BC), Gabriele Bartolini, Elisa Mastrangeli e Alice Nataloni (5AS), Gabriele Coltrioli (5BS), Francesco Carlicchi, Giulia Lucaccioni ed Alessia Perugini (5ASA).

Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Plinio il Giovane”, prof.ssa Eva Bambagiotti, commenta così i lusinghieri risultati dei suoi alunni: ”Prima di tutto mi preme ringraziare tutto il corpo docente del Plinio, sia i professori che hanno preparato le sei classi quinte agli esami sia quelli che non avevano le classi dell’ultimo anno. Tutti hanno lavorato con grande dedizione, approntando in pochi giorni un’efficace Didattica a Distanza, che ha consentito agli studenti di sentirsi meno soli durante il periodo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria, e che ha al tempo stesso scongiurato una soluzione di continuità nell’azione formativa della scuola che avrebbe avuto ripercussioni senz’altro negative nel percorso degli studenti. La preparazione per la prova orale dell’esame, risultata molto lunga e complessa, ha dato i frutti sperati e ci consente di guardare al futuro con ottimismo. Il mio plauso va a tutti i 128 ragazzi della scuola che hanno chiuso la loro carriera liceale con questo esame, che ricorderanno come tappa importante della loro crescita e maturazione, indipendentemente dal voto conseguito. Grazie a tutti, al personale Ata, alla Protezione Civile ed alla Croce Rossa Italiana”.