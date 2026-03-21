Fuga a folle velocità, arrestato 35enne a Città di Castello

21 Marzo 2026 Città di Castello, Cronaca, Ultime notizie 0

Inseguimento dei Carabinieri a Umbertide: convalidato l’arresto

Arrestato un 35enne per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa dopo un inseguimento sulle strade dell’Altotevere. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello.

L’episodio si è verificato in località Pian d’Assino, nel territorio comunale di Umbertide, durante un servizio di controllo e prevenzione dei reati. I Carabinieri avevano intimato l’alt a un veicolo, ma il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato dandosi alla fuga.

Ne è nato un inseguimento durante il quale l’uomo ha mantenuto una condotta di guida pericolosa, mettendo a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada. La corsa si è conclusa quando il 35enne ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada senza coinvolgere altri veicoli.

Sulla base degli elementi raccolti, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza. L’uomo, di origine albanese e senza fissa dimora in Italia, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Il giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

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