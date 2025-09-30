Festa della Mattonata 2025 con Palio dell’Oca a Castello, evento storico unico

30 Settembre 2025 Città di Castello, Inrattenimento, Ultime notizie 0
Festa della Mattonata 2025 con Palio dell'Oca, evento storico

Domenica 5 ottobre la celebrazione autunnale anima il cuore storico

La Società Rionale Mattonata ha annunciato ufficialmente l’edizione autunnale 2025 della tradizionale “Festa della Mattonata”, evento che si svolgerà domenica 5 ottobre. Il momento più atteso sarà il Palio dell’Oca, rievocazione storica di grande rilievo, riconosciuta come la più antica della città.

La giornata avrà un programma ricco che inizierà alle 11:00 con la celebrazione della SS. Messa presso il tabernacolo della Madonna in Via della Madonna. Nel pomeriggio, alle 15:00, i più piccoli parteciperanno al Palio dell’oca dedicato ai ragazzi, accompagnato da giochi popolari, nella cornice di Piazza delle Oche e delle vie limitrofe.

Alle 16:00 prenderà il via il corteo storico, partendo dalla sede di Via del Mulino. Questo percorso coinvolgerà alcune tra le strade più emblematiche del rione e Corso Vittorio Emanuele, con una sosta a Piazza Matteotti per la partecipazione del Gruppo degli Sbandieratori di Sansepolcro e l’investitura del “Cavaliere dell’Oca 2025”.

L’evento culminerà alle 17:30 con il Palio dell’Oca in Piazza Matteotti, simbolo della tradizione popolare e culturale che la Società Rionale Mattonata custodisce con passione dal 1946. Fondata nel 1885, l’associazione promuove iniziative volte a mantenere vive le radici storiche e sociali, contribuendo alla valorizzazione del centro storico e alla coesione comunitaria della città di Città di Castello.

Paolo Alunni, Segretario della Società Rionale Mattonata, ha sottolineato come l’evento rappresenti un momento importante di condivisione culturale e sociale per la comunità locale, rafforzando il legame con il passato e la memoria collettiva.

Per ulteriori dettagli si può contattare direttamente il Segretario al numero 340 8982226.

CITTÀ DI CASTELLO: Festa della Mattonata 05 Ottobre 2025)

Giorno:
Domenica 05 ottobre 2025

Orario di inizio:
11:00

Luogo:
Via della Madonna, Città di Castello, PG, Italia

Descrizione:
La tradizionale Festa della Mattonata prende il via con la SS. Messa presso il tabernacolo della Madonna. Nel pomeriggio giochi popolari per bambini, il corteo storico con sbandieratori e l’investitura del Cavaliere dell’Oca. Culmine della giornata il Palio dell’Oca, la rievocazione storica più antica della città, in Piazza Matteotti. La Società Rionale Mattonata promuove la cultura e le tradizioni locali dal 1885.

*