Festa della Mattonata 2025 con Palio dell'Oca, evento storico

Conte pensa solo a Napoli-Sporting “De Bruyne caso chiuso” "Infortuni? Con chi e' a disposizione cercheremo di ottenere il massimo"

Tajani “Piano Usa importante passo avanti, pronti a fare nostra parte” ROMA (ITALPRESS) – Il piano annunciato da Trump “mi pare un importante passo in avanti, ha raccolto il consenso non solo di Netanyahu ma anche di tanti Paesi arabi. Questo significa che può procedere nella direzione della pace, arrivare a un cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi, il ritiro delle truppe israeliane e la […]

Salutequità “Su salute mentale servono più risorse e cure accessibili” ROMA (ITALPRESS) – “A fronte di una domanda di assistenza che cresce, l’Italia destina solo il 3% del Fondo Sanitario Nazionale alle politiche per la salute mentale, con una spesa pro-capite (69,8 euro) nettamente inferiore a Francia (510), Germania (499) e Regno Unito (344). La dotazione di personale (60 operatori ogni 100.000 abitanti) è inferiore […]

Club Day, negozi Decathlon di tutta Italia spazi di sport per un giorno MILANO (ITALPRESS) – I negozi Decathlon di tutta Italia si sono trasformati sabato 27 settembre in palestre a cielo aperto e campi da gioco. E’ stato il Club Day 2025, un evento che ha acceso la passione sportiva nel cuore delle community locali. Il Club Day nasce con un obiettivo chiaro: avvicinare le persone allo […]

Sinner in finale a Pechino, battuto De Minaur in 3 set "Sono soddisfatto, match equilibrato e di alto livello", le parole dell'italiano a fine partita

Anas al Pet Carpet Film Festival, impegno per animali e sicurezza ROMA (ITALPRESS) – Anas, società del Gruppo FS, ha partecipato all’ottava edizione del Pet Carpet Film Festival, celebrato alla Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma, per raccontare il suo impegno nel salvataggio degli animali nelle attività di controllo e sorveglianza della rete stradale di competenza e per la diffusione della cultura della sicurezza. […]

Dal consiglio comunale l’ok per la vendita di San Siro ai club Dopo oltre 11 ore di seduta arriva il si' alla vendita dello stadio a Inter e Milan

Mattarella “Carta Onu bussola per affrontare ogni crisi” ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – “Apprezziamo pienamente il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva“. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento presso l’Accademia della […]

La Lazio sbanca Marassi e torna a vincere, Genoa ko Cancellieri, Castellanos e Zaccagni firmano il 3-0 dei biancocelesti