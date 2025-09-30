Festa della Mattonata 2025 con Palio dell'Oca, evento storico

Domenica 5 ottobre la celebrazione autunnale anima il cuore storico
La Società Rionale Mattonata ha annunciato ufficialmente l’edizione autunnale 2025 della tradizionale “Festa della Mattonata”, evento che si svolgerà domenica 5 ottobre. Il momento più atteso sarà il Palio dell’Oca, rievocazione storica di grande rilievo, riconosciuta come la più antica della città.
La giornata avrà un programma ricco che inizierà alle 11:00 con la celebrazione della SS. Messa presso il tabernacolo della Madonna in Via della Madonna. Nel pomeriggio, alle 15:00, i più piccoli parteciperanno al Palio dell’oca dedicato ai ragazzi, accompagnato da giochi popolari, nella cornice di Piazza delle Oche e delle vie limitrofe.
Alle 16:00 prenderà il via il corteo storico, partendo dalla sede di Via del Mulino. Questo percorso coinvolgerà alcune tra le strade più emblematiche del rione e Corso Vittorio Emanuele, con una sosta a Piazza Matteotti per la partecipazione del Gruppo degli Sbandieratori di Sansepolcro e l’investitura del “Cavaliere dell’Oca 2025”.
L’evento culminerà alle 17:30 con il Palio dell’Oca in Piazza Matteotti, simbolo della tradizione popolare e culturale che la Società Rionale Mattonata custodisce con passione dal 1946. Fondata nel 1885, l’associazione promuove iniziative volte a mantenere vive le radici storiche e sociali, contribuendo alla valorizzazione del centro storico e alla coesione comunitaria della città di Città di Castello.
Paolo Alunni, Segretario della Società Rionale Mattonata, ha sottolineato come l’evento rappresenti un momento importante di condivisione culturale e sociale per la comunità locale, rafforzando il legame con il passato e la memoria collettiva.
Per ulteriori dettagli si può contattare direttamente il Segretario al numero 340 8982226.
