Eventi Culturali a Città di Castello nel Weekend del 21-23 Febbraio

Eventi Culturali – Città di Castello si prepara a un fine settimana ricco di attività culturali, con eventi che si svolgeranno dal 21 al 23 febbraio 2025. La città ospiterà una serie di appuntamenti interessanti, che spaziano tra teatro, musica e mostre d’arte, offrendo opportunità di svago e approfondimento per residenti e visitatori.

Venerdì 21 febbraio, il Centro Fotografico Tifernate, situato presso Palazzo Bufalini, accoglierà una serata dedicata alla fotografia analogica, organizzata in collaborazione con l’Associazione Fotonomia APS di Firenze. L’evento avrà inizio alle ore 21.15 e sarà aperto a tutti gli appassionati e soci. Durante la serata, i partecipanti potranno esplorare una selezione di oggetti fotografici risalenti a diverse epoche storiche, imparando a conoscerne le caratteristiche e le fragilità. L’ingresso sarà libero, permettendo a tutti di accedere a questo momento di condivisione e apprendimento.

Il giorno successivo, sabato 22 febbraio, il Museo Malakos ospiterà la proiezione del documentario “Il Prof.”, un racconto che ripercorre la vita del professor Gianluigi Bini. La proiezione è fissata per le ore 15.00 e rappresenta un’opportunità per immergersi nelle esperienze e avventure di un personaggio significativo attraverso il lavoro di @321video. È richiesto di prenotare il posto tramite un messaggio WhatsApp al numero 349.5823613. Anche in questo caso, l’ingresso sarà libero.

Successivamente, alle ore 20.45, il Teatro degli Illuminati presenterà lo spettacolo “Sissi l’Imperatrice”, un’opera di Roberto Cavosi interpretata da Federica Luna Vincenti. Questo evento rientra nella stagione di prosa e danza 2024/2025 e rappresenta un’importante occasione per gli amanti del teatro. È previsto anche un secondo appuntamento per domenica 23 febbraio alle ore 17.00, con una replica della stessa produzione, che si avvale di un nuovo allestimento e rappresenta una prima nazionale.

La giornata di domenica 23 febbraio vedrà un altro evento di spessore nell’Auditorium San Giovanni Decollato, situato in Via Pomerio San Girolamo. Alle ore 17.00, si svolgerà un concerto-conferenza nell’ambito della rassegna musicale “Gli Arnesi della Musica”. Questo secondo appuntamento della VI edizione vedrà protagonisti il Duo Roberto Noferini al violino e Donato D’Antonio alla chitarra, che presenteranno “Bizzarrie su dieci corde – Omaggio a Paganini”. Anche per questo evento l’ingresso sarà libero, rendendo la musica accessibile a tutti.

Parallelamente agli eventi di spettacolo, le mostre d’arte offrono un’importante opportunità di approfondimento culturale. Presso la Pinacoteca Comunale, i visitatori potranno ammirare la nuova sala dedicata alla Pala di Santa Cecilia, opera di Luca Signorelli, la cui restaurazione è stata possibile grazie al sostegno dell’Università eCampus tramite il programma Art Bonus. Inoltre, nell’ala Nuova della Pinacoteca, è esposta la mostra “Anatomie naturali. L’acqua tra arte e scienza nell’opera di Roberto Ghezzi e nella ricerca di Arpa Umbria”.

Infine, fino al 2 marzo 2025, nella Event Room della Pinacoteca Comunale, è possibile visitare la mostra “Remember. Novello Bruscoli, 100 anni di arte”, curata da Lorenzo Fiorucci. Questa esposizione offre un’importante panoramica sull’opera di un artista che ha segnato un secolo di creatività e impegno artistico.

Con un programma variegato e accessibile, Città di Castello si conferma come un punto di riferimento per la cultura e l’arte nella regione, invitando tutti a partecipare a un fine settimana di eventi che promettono di arricchire l’esperienza culturale di ciascuno.

In conclusione, il fine settimana dal 21 al 23 febbraio 2025 rappresenta un’interessante opportunità per esplorare la vivace scena culturale di Città di Castello, con eventi che spaziano dal teatro alla musica, passando per mostre significative. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare e a scoprire le varie espressioni artistiche che caratterizzano il territorio.