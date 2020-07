Estate in città, la manifestazione si adegua, ma non rinuncia, musica e spettacolo

“Siamo emozionati: fino a un mese fa non c’erano le condizioni ma invece, rivista e corretta per il contrasto al COVID 19, Estate in città torna nel centro storico di Città di Castello”: con queste parole l’assessore al Turismo e Commercio di Città di Castello Riccardo Carletti ha presentato il programma di Estate in città 2020 dal loggiato della Pinacoteca comunale, “un omaggio al Cinquecentenario di Raffaello e allo stendardo della Santissima Trinità che conserviamo nella nostra galleria, la seconda dell’Umbria. Siamo riusciti a condividere con le forze dell’ordine un programma di iniziative che anima il centro storico e dà vitalità alla stagione estiva, finora portata avanti brillantemente dagli operatori . bar e ristoranti. L’essenza di Estate in città è vivere il centro: il direttore artistico Graziano Giaccaglia, nonostante sia in pensione, si è messo a disposizione in un frangente particolare. Voglio fare le congratulazioni ai gestori del Camping la Montesca, perché abbiamo tutte le carte in regola per affermarci nel futuro e che questo lo credano, impegnandosi in prima persona, giovani imprenditori, è un segno di speranza e di coraggio. Sul resto – ed è una condizione generale – si vive per così dire alla giornata, sulla base delle decisioni superiori e dell’andamento della pandemia.

Allo stato attuale non siamo in grado ad esempio di fare le fiere di San Bartolomeo, altri centri – come Senigallia – hanno rinunciato. Anche Retrò è in forse. Ringrazio Sogepu, senza cui Estate in città non si sarebbe potuto organizzare, e Tecniconsul, l’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio e Riccardo Bizzarri per il Cinema Arena”. Vincenzo Tofanelli, assessore alla Cultura, ha detto che “alcune iniziative come la Mostra del Fumetto e nel 2021 la Mostra su Raffaello nell’ambito del Cinquecentenario ci saranno. Bene anche il cinema nello scenario di Palazzo Vitelli. Malakos organizza iniziative per famiglie all’aperto. Anche il Museo del Duomo e la Fondazione Burri saranno al centro delle manifestazioni. Tutti hanno voglia di fare quanto si può fare per valorizzare il lato artistico della città”.

Graziano Giaccaglia ha parlato del programma: “E’ stato difficile. Anche per gli artisti è stato complicato confermare le serate. L’ingaggio risente del momento e molti intervengono a livello quasi gratuito. Estate in città ha un’area dedicata ai bambini presso i Giardini del Cassero, con spettacoli di burattini ed animazione. Ci sarà la parte musicale con dj session presso il Parco ansa del Tevere, La Musica al Centro, Maria Elisa Bernardini proporrà una brevissima ma intensa storia della canzone italiana. Abbiamo un’area moda, eventi enogastronomici con lo Street food e Piacere divino, dedicato allo spumante umbro”. Mauro Georgeschi ha parlato di Musica al Centro: “riportare l’attenzione verso la musica con appuntamenti in Piazza Matteotti e Piazza Fanti”. Maria Elisa Bernardini: “

Una storia della canzone italiana è qualcosa di diverso da quello che faccio di solito ma proviamo sia live che con i dischi di Graziano. La selezione è stata molto accurata. Venite ad ascoltarci”. Luca nos Tognelli ha spiegato che “il target sarà per una fascia di età giovane, con tutte le accortezze ma speriamo di dare una risposta ai ragazzi e di farli venire in centro”. Riccardo Bizzarri, gestore del Nuovo Cinema Castello e dell’Arena cinematografica di Palazzo Vitelli: “L’idea è nata con il lock down. Tutti noi esercenti abbiamo deciso di fare un’arena unica, la stessa programmazione nei 13 comuni più importanti. Il posto è fantastico, il pubblico c’è, Grazie alla Associazione Palazzo Vitelli. Arriviamo fino ad agosto e poi con le nuove uscite fino alla fine di agosto. 9 e 10 agosto organizzeremo due incontri tra cinema e letteratura con Calibro”.

Catia Cecchetti, direttrice del Museo del Duomo, ha annunciato “due serate al campanile con concerto e visita al campanile. Ci sono spazi e scorci interessanti che meritano una valorizzazione con formule di questo tipo. Poi c’è Chiostri acustici tra Umbria e Toscana”. Cristian Goracci, presidente di Sogepu, ha detto “sostenere le iniziative della ripresa è importante per Sogepu perché testimonia vicinanza dell’azienda all’Amministrazione comunale ma anche agli artisti e questo è un punto di forza di Estate in città. Significativa la cifra impegnata, come la nostra presenza su tutte le iniziative culturali, come ad esempio il Teatro. Da settembre, ottobre riprenderemo anche l’attività del Teatro”. Flavio Benni, vicepresidente del Consorzio Pro Centro, ha confermato “la collaborazione per rivitalizzare il centro storico. Ci dispiace di non essere stati in grado di organizzare Piazza sotto le stelle ma ben vengano tutte le iniziative”. Per il presidente di Confcommercio Mauro Smacchia: “Al di là del riscontro commerciale è una boccata di ossigeno e di ottimismo. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati e che ci tengono alla nostra città”.

Il programma.

Estate in città ha già mosso i primi passi con l’atteso Dj set e Dj shopping del giovedì. Venerdì 17 luglio ai Giardini del Cassero ci sarà Medem ed Astra con il laboratorio teatrale Una notte di mezza estate da sogno; anche martedì 21, martedì 28 luglio, martedì 25 agosto serata teatro per bambini con i burattini di Politeater (21 luglio e 25 agosto) e la Compagnia Scuotilancia con Medem (28 luglio). Mercoledì 22 e 29 luglio Note al Campanile con Stefano Francoia Reading and music. Giovedì 30 luglio Chiostri acustici nel chiostro del Museo diocesano. Martedì 4 agosto, mercoledì 5, martedì 11 e mercoledì 12 La musica al centro tra Piazza Matteotti e Piazza Fanti a cura di Mauro Giorgeschi. Giovedì 13 agosto il club 8.3 presenta La Dolce vita in Piazza Gabriotti, Sabato 15 agosto Cocktail sotto le stelle, da giovedì 20 a domenica 23 Street food & music, mercoledì 26 agosto Il volto della bellezza, Giovedì e venerdì 27 e 28 agosto, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre La musica che ci fa cantare sul filo dei ricordi di Maria Elisa Bernardini. Da 22 agosto al 29 Città di Castello ospiterà il Festival delle Nazioni e il 27 agosto alle 18.00 ci sarà, nell’ambito del Festival, un concerto in Pinacoteca. Poi settembre: mercoledì 2 settembre secondo appuntamento con Il volto della bellezza, Giovedì 3 settembre Dj set per le strade del centro storico, sabato 5 Cocktail sotto le stelle. Tutti gli eventi in cui non è citato l’orario inizieranno alle 21.30.