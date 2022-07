Search for: Search Button

Degrado vecchio ospedale, Bettarelli, Mancini Puletti si accorgono solo ora

“Appare incredibile apprendere a mezzo stampa e social come i due consiglieri regionali altotiberini della Lega, il leader di preferenze Valerio Mancini e Manuela Puletti, soltanto oggi si siano accorti che l’ex Ospedale di Città di Castello versa in condizioni fatiscenti e pericolanti”. Lo afferma il consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd).

“Incredibile e assurdo – sottolinea – perché a tutti gli umbri ma in special modo ai loro concittadini, i due consiglieri dovrebbero spiegare come mai in questi anni abbiano votato contro tutti gli atti portati in Assemblea Legislativa dal sottoscritto per riqualificare questo immobile.

Dovrebbero spiegare come mai la maggioranza che loro sostengono abbia destinato ad altro i fondi che erano stanziati per la riqualificazione e rifunzionalizzazione di questa struttura: quei 3 milioni di euro che nel gennaio 2018 l’Ufficio speciale per la ricostruzione aveva assegnato alla Regione Umbria (proprietaria dell’immobile) per l’intervento sull’ex ospedale San Florido di Città di Castello, ancora disponibili nel maggio 2019 ma poi impiegati altrove.

Dovrebbero spiegare anche come mai stessa sorte sia toccata alle risorse del ‘Lascito Mariani’, perché se attorno a quel lascito e alla struttura dell’ex nosocomio cittadino la sinergia di Comune-Asl-Regione aveva costruito, prima dell’arrivo della Giunta a trazione leghista, il progetto della ‘Casa della salute’ stanziando fondi e arrivando alla fase conclusiva, abbiano scelto poi di non andare avanti e abbandonare quel progetto e con con esso definitivamente quell’immobile che oggi Mancini ritrae con aria scandalizzata in un reportage surreale.

Consiglieri regionali di maggioranza che dopo quasi tre anni dalla loro elezione e quasi tre anni di silenzi e immobilismo sulla sorte dell’ex ospedale, si sono svegliati oggi solo per attaccare la Giunta regionale che sostengono invece che impegnarsi per reperire risorse”.

“Perché – chiede Bettarelli – hanno votato contro agli atti legati alla riqualificazione dell’ex ospedale? Perché non si sono adoperati attraverso la propria Giunta che invece di trovare risorse le sottraeva ma soprattutto perché hanno continuato a votare bilanci e atti che non prevedono stanziamenti per il recupero dell’ex ospedale di Città di Castello?

Una Giunta regionale incapace di governare che non ha mai stanziato risorse per l’ex ospedale di Città di Castello e consiglieri regionali che nonostante questo hanno sempre votato favorevolmente bilanci e atti. Una Regione – conclude – guidata da un partito, la Lega, di lotta e di governo i cui esponenti sono esclusivamente in cerca di visibilità, di qualche slogan e forse di qualche ‘like’, sempre sulla pelle di tutti i cittadini, compresi tutti coloro che nel 2019 hanno dato loro fiducia”