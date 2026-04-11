Fiamme in azienda a Città di Castello, produzione bloccata

I Vigili del fuoco salvano lo stabilimento di Città Castello

Fiamme in azienda – Città di Castello (PG), 10 aprile 2026 – Un rogo improvviso ha colpito il cuore produttivo dell’Altotevere mobilitando d’urgenza le squadre di soccorso. L’allarme è scattato poco dopo le ore 20:00 quando il personale di turno in un’azienda situata nella zona industriale ha avvistato fiamme e fumo denso sprigionarsi da un impianto operativo. La rapidità della segnalazione ha permesso un coordinamento immediato della centrale operativa che ha inviato sul posto i mezzi del distaccamento locale.

L’intervento tempestivo dei soccorritori

I Vigili del fuoco sono giunti nell’area produttiva in pochi minuti con uno schieramento composto da una Auto Pompa Serbatoio e una Auto Botte Pompa. La strategia di contenimento è stata finalizzata a isolare il macchinario avvolto dal fuoco per evitare che le temperature elevate potessero compromettere la stabilità strutturale del capannone o propagarsi alle linee di produzione adiacenti. Il lavoro dei tecnici del fuoco si è concentrato inizialmente sul raffreddamento delle componenti metalliche surriscaldate e sulla successiva estinzione dei focolai attivi all’interno dei circuiti dell’impianto colpito.

Operazioni di bonifica e messa in sicurezza

Le attività di spegnimento sono proseguite con estremo rigore metodico per garantire la totale assenza di residui incandescenti nascosti nelle intercapedini della struttura industriale. Dopo aver domato le fiamme i pompieri hanno avviato le procedure di aerazione dei locali per smaltire i vapori tossici generati dalla combustione di materiali tecnici e lubrificanti. Questa fase ha richiesto un monitoraggio costante dei parametri ambientali all’interno della fabbrica per consentire ai responsabili della sicurezza aziendale un primo sopralluogo tecnico necessario a valutare l’entità dei danni subiti dal parco macchine.

Indagini sulle cause del rogo industriale

Le motivazioni che hanno innescato l’evento sono attualmente oggetto di una analisi approfondita da parte degli esperti del corpo nazionale. Al momento non si esclude alcuna pista tecnica tra cui un possibile surriscaldamento meccanico o un malfunzionamento del sistema elettrico di alimentazione del macchinario. L’intervento si è concluso ufficialmente intorno alle ore 22:00 con il rientro delle squadre in caserma e il rilascio del verbale di messa in sicurezza dell’area interessata. La tempestività delle operazioni ha scongiurato conseguenze ben più gravi per l’intero polo industriale di Città di Castello.